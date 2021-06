L'estat de salut de Mila Ximénez preocupa al seu entorn més proper. Segons avança el diari La Razón, la periodista, que l'estiu passat va ser diagnosticada amb un càncer de pulmó, es trobaria sedada al seu domicili des de dijous a les 11:00.

Salten les alarmes per l'estat de salut de Mila Ximénez

Al costat de la seva dona vam poder veure al germà de Mila Ximénez passejant pels voltants del domicili de la periodista, on es troba des que rebés l'alta hospitalària voluntària. En ell també es troben les seves germanes, Conchi i Encarna.

No està sent gens fàcil aquest tràngol ni per la família ni pels amics de la Mila, però especialment Manolo Ximénez, ja que la unió que manté amb la seva germana petita és molt estreta. Va ser el seu millor defensor durant la participació de la col·laboradora en els realities 'Supervivientes' i 'GHVIP'.

Visiblement cansat i amb la preocupació a la cara, Manolo i la seva dona van donar un breu passeig la tarda d'ahir sense allunyar-se gaire del domicili de la Mila ni d'ella.

La seva filla viatja a Madrid

Alba Santana, la seva filla i un dels seus majors suports, viatjava aquesta setmana a Madrid des d'Amsterdam, on resideix amb el seu marit i els seus fills, per estar al costat d'ella en aquests delicats moments, després que divendres passat la col·laboradora rebés l'alta hospitalària després del seu últim ingrés.

El mateix dijous, Alba va ser fotografiada a la sortida de l'habitatge de la seva mare a la capital. En les imatges apareix visiblement preocupada per l'estat de salut de la seva progenitora, que fa diversos mesos que està apartada de la televisió per centrar-se en el seu tractament.