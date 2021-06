Per segon any consecutiu, l’Hospitalitat de Lourdres a Girona s’ha quedat sense poder fer el seu tradicional pelegrinatge a causa de la pandèmia. De fet, el tenien previst just per aquestes dates -entre el 23 i el 27 de juny-, però ja a l’abril van decidir cancel·lar-lo a causa de les restriccions per la pandèmia. Però per tal de mantenir viva la flama d’aquest esdeveniment, que cada any mobilitzava centenars de persones-, des de l’Hospitalitat de Lourdes han decidit substituir-lo per un pelegrinatge virtual.

D’aquesta manera, durant els mateixos dies en què s’estaria celebrant la trobada, aniran publicant fotografies i vídeos d’anys anteriors a Facebook i Instagram. S’hi podran veure des de les imatges de les sortides dels autocars fins a les celebracions litúrgiques, la processó de les torxes o els moments de distensió. «És una manera de seguir en contacte amb la gent que participa habitualment en la peregrinació», explica Anna Coll, presidenta de l’Hospitalitat gironina, que afegeix que ho han organitzat «amb l’esperança de poder reprendre les pelegrinacions presencials de cara a l’any que ve». D’altra banda, en les properes setmanes tindrà lloc una missa en memòria dels difunts de l’Hospitalitat d’aquests dos darrers anys.