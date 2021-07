El dia 26 de juliol celebrem la festa de sant Joaquim i de santa Anna, els pares de Maria, els avis de Jesús. El papa Francesc, el diumenge 31 de gener, després de la pregària de l’Àngelus, anuncià la institució de la Jornada Mundial dels avis i de les persones grans, que se celebra el quart diumenge de juliol, ben a prop de la memòria litúrgica dels sants Joaquim i Anna, precisament per ser els avis de Jesús. El Papa valora molt la labor i la missió dels ancians amb la seva experiència i saviesa de la vida. La vellesa és un regal, i els ancians són l’enllaç entre les generacions per transmetre als infants i als joves l’experiència de la vida ide la fe.

Sovint, malauradament, constatem que els avis i ancians poden ser oblidats i gens escoltats. I al no escoltar la seva paraula i la seva experiència, tots ens empobrim i ens arrisquem a oblidar les nostres arrels. És important que els avis es trobin amb els nets, i els nets amb els avis, per estimar-los i sentir-se alhora estimats, per escoltar-los i fer-los preguntes. Però també cal que els fills, alhora que es preocupen dels seus pares, siguin capaços de demanar-los consell per fer-se un criteri i actuar.

El Papa, conscient d’aquesta problemàtica, ha instituït aquesta jornada per agrair als avis la seva vida, per animar-nos a recuperar la seva experiència i per ajudar que siguin atesos com es mereixen. Aquesta jornada és un bon motiu per donar les gràcies als avis i persones grans per la seva vida i per la seva missió.

Avis, mentre pugueu sigueu testimonis vivents de la importància de creure en Jesucrist, ensenyeu a resar, i recordeu als pares la importància d’educar la dimensió religiosa dels seus fills. Durant el temps que feu de «cangurs», que els vostres nets descobreixin allò que us ha ajudat i ajuda en la vostra vida, les vostres conviccions, la vostra fe... És una llavor, magnífica llavor, que podeu sembrar en l’ésser profund dels vostres nets i que algun dia donarà fruit. Per això, i per tot el que sou i feu: gràcies, coratge i no dimitiu. Jesús us necessita, i nosaltres també.

(Extret del full parroquial)