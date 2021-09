Cada any, els amants de la moda esperen com aigua de maig (i mai millor dit) que arribi el primer dilluns del mes esmentat perquè tenen una cita ineludible amb l'esdeveniment fashion més important del món, la Gala MET. Una nit per al record en la qual les estrelles impacten amb 'looks' tan inimaginables com arriscats amb els que la consigna sembla clara. Impactar en la seva desfilada per les icòniques escales del Museo Metropolità d'Art de Nova York i aconseguir que la seva vestimenta passi a la història en una cita única en la qual la paraula MODA s'escriu en lletres majúscules.

Després de cancel·lar-se a causa de la pandèmia en el 2020, l'edició de 2021 s'ha ajornat diversos mesos i no ha sigut fins aquest dilluns, 13 de setembre, quan hem viscut la que sens dubte s'ha convertit en una de les nits més glamuroses, divertides i sorprenents de l'any. Una cita molt exclusiva que cap estrella s'ha volgut perdre i que aquest any ha tingut sabor espanyol gràcies a Rosalía, que amb el seu impressionant 'look' ha rivalitzat en protagonisme amb estrelles de la talla de Jennifer López, Kim Kardashian o Rihanna, que ens han deixat totalment bocabadats a la seva arribada a la Gala.

La temàtica escollida aquesta edició? 'In America: A Lexicon of Fashion', un homenatge i una celebració en tota regla de la moda nord-americana i la seva vinculació amb les arrels i la llar. Una oda a la moda nord-americana que moltes de les estrelles han aprofitat per evocar el glamur del Hollywood clàssic amb elegants vestits, pentinats i joies que recordaven a inoblidables icones cinematogràfiques com Marilyn Monroe o Audrey Hepburn. A continuació, els millors (i més comentats) 'looks' d'una catifa vermella que trigarem molt a oblidar:

Rosalía. La nostra representant pàtria va retre homenatges a les seves arrels espanyoles amb un impressionant disseny del californià Rick Owens. Una capa que simulava un mantó de manilla en color vermell amb serrells extrallargs -inspirat en la mateixa Lola Flores, com la cantant confessava fa unes hores mitjançant les seves xarxes socials- que va combinar amb unes altíssimes botes de plataforma amb tacó transparent, uns pantalons curts de pell també amb serells i un top amb ampli escot vaixell. Impressionant.

Jennifer López. En el seu millor moment i després d'enamorar al món amb el seu romàntic posat amb Ben Affleck a Venècia, la diva de Puerto Rico va tornar a centrar totes les mirades, convertint-se en la gran protagonista de la nit gràcies al seu model, amb el que va respectar al peu de la lletra el codi de la nit. Un espectacular conjunt de Ralph Lauren amb un escotadíssim vestit en color marró amb obertura a la cama, que va combinar amb un barret de cowgirl i accessoris en cuir amb un maxi cinturó estil cowboy amb el qual l'actriu va homenatjar el 'Far West' nord-americà i es va coronar com la més sexy de la nit.

Rihanna. Acompanyada per ASAP Rocky i confirmant que són la parella del moment, l'artista va arribar l'última i va acaparar totes les mirades amb un cridaner i voluminós model de Demna Gvasalia per Balenciaga en color negre ple de colossals volants amb barret a joc.

Irina Shayk. La top model, amb un preciós i elegant vestit floral de Jeremy Scott va fer el seu particular homenatge a la primavera i va aportar frescor amb el seu 'look'. Això no obstant, si per alguna cosa va cridar l'atenció, va ser pel seu nou tall de cabells, ja que la seva cabellera ha passat a la història i ha donat pas a un afavoridor 'pixie' amb el qual ha demostrat que, com imaginàvem, qualsevol pentinat li queda bé. I a més aquest tall radical li treu anys de sobre.

Kaia Gerber. La filla de Cindy Crawford, d'Oscar de la Renta, es va convertir en una diva del Hollywood clàssic amb el seu homenatge a Bianca Jagger en la Gala MET de 1981. Tan delicada que treia la respiració amb la seva cabellera ondulada i el seu elegantíssim vestit negre paraula d'honor amb originial escot en forma de delicades flors.

Kim Kardashian. Va arribar i tot el món es va quedar sense respiració per un 'look' amb el qual, un cop més, s'ha superat a si mateixa (que ja és difícil). Botes de tacó estil legging amb un ajustadíssim vestit, guants llargs i una màscara que ocultava completament el seu rostre. Bé, tot estava ocult en l'exdona de Kane West, que no va mostrar ni un centímetre de la seva pell, però la seva silueta era inconfusible. Més Kim que mai.

Kristen Stewart. De Chanel, l'actriu britànica va retre homenatge a la Barbie destacant pel seu pentinat -una cueta amb el serrell en forma de rull- que recordava a la famosa nina en les seves primeres versions. Ho va complementar amb un conjunt de pantaló blanc i una de les característiques jaquetes de tweed de la firma francesa.

Emily Ratajkowski. Amb un atrevit Vera Wang en color vermell amb puntes i transparències, la top model ens va recordar a l'escena d''American Beauty' en la qual Mena Suvari està repleta de pètals de roses vermelles. Una de les més sexys de la nit.

Billie Eilish. D'Oscar de la Renta la cantant va homenatjar a Marilyn Monroe amb un impressionant vestit de tul en paraula d'honor i en delicat color crema. Acostumats a veure-la amb 'looks' esportius i extravagants, va confessar que sempre s'havia imaginat vestida així, però que les seves inseguretats no li havien permès fins ara.

Gigi Hadid. La top model, que s'ha passat al pèl-roig -està guapíssima amb el seu nou color de cabell- s'ha convertit en una diva del Hollywood antic amb una elegant paraula d'honor de Prada amb voluminosa cotilla i guants llargs.

Kendall Jennner. Una altra de les estrelles que va homenatjar el cinema clàssic amb un impressionant 'look' que recordava a un dels vestits d'Audrey Hepburn a 'My fair lady'. Un disseny transparent ple de pedreria de Givenchy, amb un elegantíssim collar a joc amb el qual va acaparar, un cop més, totes les mirades.