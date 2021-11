María Forqué –‘Virgen María’, pel seu nom artístic– torna a estar en boca de tothom després de visitar la seva mare, Verónica Forqué, al plató de ‘Masterchef Celebrity 6’. I és que les creacions de l’artista de 31 anys fan parlar molt. En el seu perfil d’Instagram, amb gairebé 150 mil seguidors, és on exposa el seu excèntric art i les seves provocadores ‘performances’.

L’artista és fruit del matrimoni de Verónica Forqué amb el director de cine Manuel Iborra, de qui es va separar el 2014, després de 34 anys de relació. Forqué va estudiar Belles Arts, decidint seguir amb la tradició artística de la seva família.

Nus i seminus

A part de la seva música com a DJ, el seu art destaca pels seus nus i seminus, pels seus extravagants vestits i maquillatge i per coreografies de ‘pole dance’. A més d’escenes i imatges retocades amb Photoshop que són una mica ‘creepy’.

Com ho va ser ‘Blood Bath’, una ‘performance’ en què Virgen María posava despullada i amb talons de plataforma transparent dins d’una banyera plena de sang falsa i per la qual Instagram li va suspendre el compte. «M’agrada crear coses estètiques, que atraguin, però que alhora incomodin,» explicava en una entrevista per a ‘El Mundo’. Ser transgressora i provocar és la principal inspiració per a Forqué. Ella ha expressat que la realitat li resulta avorrida i que per això recorre a «un món de perversió i foscor».

L’artista ha reconegut que d’adolescent va tenir problemes amb l’alimentació. «Em van crear un concepte molt estrany del que era ser dona i tenir un cos sexual i vaig desenvolupar problemes d’alimentació perquè no volia tenir pit», afirma. No obstant, ser objectivada i acusada de «puta» per tenir el pit gran i no tapar-se ja no la preocupa. Virgen María ha trobat la manera d’expressar-se a través del seu cos.

El ‘sou’ d’Only Fans

I no només a les xarxes socials. Forqué també publica contingut a la plataforma Only Fans. On assegura guanyar fins a 5.000 mil euros mensuals amb els seus dos perfils. En un publica part del seu art i en l’altre, el seu contingut i art més explícit, ja que Instagram i altres xarxes socials com TikTok no ho permeten.

Virgen María també ha fet treballs d’actuació. El 2014, va protagonitzar ‘The Leftovers’, que va dirigir el seu pare Manuel Iborra; i el 2016, ‘Into the Mud’, un curt de terror de Pablo S. Pastor. A més, apareix a ‘Ocho apellidos catalanes’ i ‘A Night of Horror: Nightmare Radio’.

Lluny queda aquell polèmic espot de Loewe en què amb ella sortien altres fills i nebots de celebritats espanyoles. En aquell moment es va titllar la campanya de classista i nepotista. Virgen María va declarar al respecte que les crítiques «se la van suar», ja que sempre ha cridat l’atenció i rebut la desaprovació del públic.