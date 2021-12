L'actor Antonio Resines està ingressat des del dimecres a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid per contagiar-se de covid, segons ha informat el diari ABC. L'intèrpret es troba estable, en la unitat de vigilància intensiva i no està intubat encara que precisa oxigen. Es dona la circumstància que l'actor, de 67 anys, sí que compta amb les tres dosis de la vacuna contra el virus, però això no ha evitat que es contagiï.