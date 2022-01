Adalia Rose Williams, la youtuber que va inspirar la pel·lícula ‘El curiós cas de Benjamin Button’, ha mort aquest dimecres als 15 anys, afligida de progèria. La també anomenada síndrome de Hutchinson-Gilford va ser el que va inspirar el film, tot i que –a diferència del que passava al cine– el procés no és reversible ni els malalts es van fent més joves.

«Va entrar al món tranquil·lament i se’n va anar en silenci, però la seva vida estava lluny de ser silenciosa i tranquil·la. Va tocar milions de persones i va deixar l’empremta més gran possible en tots els que la coneixien. Ella ja no pateix i ara està ballant amb tota la música que estima», se n’acomiada la família en un comunicat. «Gràcies a tots els metges i infermeres que han treballat durant anys per mantenir-la sana. La família vol ara plorar aquesta gran pèrdua en privat», conclouen.