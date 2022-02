Linda Evangelista va sorprendre el món sencer quan al setembre de 2020 va publicar en el seu compte d'Instagram que un tractament estètic al qual es va sotmetre en 2016 l'havia deixat “brutalment desfigurada”.

“No sols ha destruït la meva manera de vida, sinó que m'ha fet caure en un cicle de profunda depressió, tristesa i el més profund automenyspreu”, va revelar llavors, anunciant que prendria accions legals contra l'empresa Zeltiq, amb la qual es va sotmetre al tractament de CoolSculpting.

Ara, Evangelista, de 56 anys, ha concedit una entrevista a 'People' per a parlar obertament de la seva amarga experiència, així com sobre els efectes secundaris i la demanda que ha interposat a la marca cosmètica per 50 milions de dòlars, al·legant que no pot treballar.

La model es va sotmetre a un tractament estètic, que ‘congela’ el greix del cos per a perdre volum i millorar la textura de la pell, en diverses sessions entre agost de 2015 i febrer de 2016.

Va ser tres mesos després del procediment de medicina estètica quan la canadenca es va adonar que li havien sortit una sèrie d'embalums en el mentó, el pit i les cames.

En un primer moment, es va posar a dieta i a fer exercici, fins que va arribar a un punt de no menjar sense que res canviés, per la qual cosa va decidir consultar amb el seu metge. Ell li va confirmar que havia desenvolupat hiperplàsia adiposa paradoxal, un efecte secundari que sofreix l'1% de les persones que se sotmeten a CoolSculpting i del qual, segons Evangelista, ningú li va advertir.

Els embalums van continuar creixent, es van endurir i després li van deixar sense sensibilitat en aquestes zones. Per a intentar solucionar el problema, Evangelista es va sotmetre a dos liposuccions de cos sencer, una al juny de 2016 i una altra al juliol de 2017, però no van servir de res.

Al llarg de l'entrevista, la model també s'ha referit als embalums que té sota un dels seus braços, la qual cosa li impedeix col·locar-ho al costat del cos. “No crec que els dissenyadors vulguin vestir-me amb això”, es lamenta. “M'encantava estar sobre la passarel·la. Ara temo per trobar-me a algú conegut. No puc viure més així, amagada i avergonyida. No podia continuar vivint amb aquest dolor. Estic finalment disposada a parlar”, ha destacat.

Evangelista també s'ha referit sobre la pressió per a mantenir-se jove i pregunta per què les dones “hem de fer-li això als nostres cossos”, i ha reconegut que ja no queda a penes res de l'estrella dels 90 que era una de les 'top model' més mediàtica d'aquesta dècada. “No em reconec físicament, però tampoc em reconec com a persona. Ella —la súpermodel— s'ha anat”, confessa i afegeix: “No em miro en el mirall. No s'assembla a mi”.

Ara, evangelista espera que amb el seu testimoniatge pugui ajudar a altres dones que estiguin passant o hagin passat per una situació semblant i alliberar-se de part de la vergonya”.