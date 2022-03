Daniel Fernández (Barcelona, 1961) va assumir a principis d’aquest any la presidència de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, càrrec que ja havia ocupat entre 2015 i 2018. Fa una setmana va participar, amb Marc Lamuà i Rosa Maria Gil, de la taula rodona «Els llibres i els dies», organitzada pel PSC de Girona i celebrada a la Casa de Cultura.

Segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2021, el 67,9% dels espanyols llegeix. El món dels llibres viu un moment dolç?

En la darrera dècada hem tingut un increment sostingut i l’any 2020 vam veure un salt notable, de gairebé cinc dècimes. El 2021 esperàvem veure si aquest creixement se sostenia o no. Efectivament així va ser. La pandèmia ha permès a molta gent tenir temps per llegir. En aquest sentit, és una bona notícia.

Però des del sector també observen altres indicadors no tan positius...

Cal afegir que Espanya encara té un dèficit respecte a la mitjana dels països de la Unió Europea. Segons el mateix baròmetre, un 35% de la població diu que mai obre un llibre, el que és una marca clara de desigualtat social. S’ha de subratllar que l’hàbit de llegir o no està molt vinculat a les desigualtats socials. A menys estudis i capacitat econòmica hi acostuma a haver menys interès per la lectura.

La pandèmia ha ajudat a fer revifar els hàbits de lectura. Això malgrat el creixement del sector de l’streaming...

Durant molts anys es deia que el llibre electrònic es menjaria el de paper i, si bé és cert que el format e-book ha crescut, el tradicional ha resistit. Amb la pandèmia, el món editorial ha patit un gran procés de concentració, però també és veritat que ara es torna a dir que l’única activitat d’oci que ha resistit la gran onada d’internet és el sector del llibre.

I sobre aquestes prediccions, ara es parla molt dels audiollibres.

A vegades dic, fent broma, que fa més de 35 anys que faig d’editor i durant el segle XX ja em sentia fa vegades del segle XIX i ara potser sóc ja de fa dos segles. Els audiollibres són com aquells serials radiofònics que hi havia quan jo era petit. És la veu d’un altre que t’està llegint la veu de l’autor. Per contra, el llibre és la veu de l’autor passada pel teu filtre i amb la teva pròpia veu interior. El format està creixent molt a tot occident, però el 27% de la gent que diu que n’escolta a Espanya, ho fa en anglès, el que probablement vol dir que hi ha un interès més enllà del llibre...

Quins reptes encara en aquesta segona etapa com a president?

Una part dels reptes són els mateixos que ja teníem en la primera, que si bé vam millorar, encara no hem pogut tancar. N’hi ha dos que són fonamentals. El primer és la defensa dels drets d’autor i la propietat intel·lectual.

I el segon?

El segon és aconseguir que a Catalunya i Espanya els índexs de lectura millorin significativament. Això és com fer esport, que segons els experts, comporta tenir una millor qualitat de vida i viure més anys. Aplicat a la lectura, està demostrat que les societats que més prosperen són aquelles que més llegeixen.

Les llibreries són un patrimoni cultural que cal preservar?

Jo defensaré sempre la llibreria, de la mateixa manera que la Biblioteca. En un país tan extens com Espanya, on hi ha una dispersió geogràfica enorme, les llibreries no només són indrets on comprar llibres i tenir un prescriptor, sinó que també funcionen com a centre d’activitats culturals, amb presentacions o clubs de lectura. A Espanya, la xarxa de llibreries permet suplir moltes carències culturals.