Joana Sanz celebra l'aniversari de Dani Alves amb molt d'amor

El passat dilluns 6 de maig, Dani Alves va celebrar el seu 41 aniversari juntament amb la seva família. I ho va poder fer gràcies a la llibertat provisional de la qual disposa des del 25 de març, després de 14 mesos a la presó per presumpta agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre de 2022.

Joana Sanz dona una oportunitat a Alves

Una data molt especial en què Joana Sanz va voler felicitar públicament el seu marit, amb qui ja no amaga que s'ha donat una nova oportunitat. Tot i que, mentre el futbolista era a la presó, la model va assegurar que volia iniciar els tràmits de divorci, l'amor ha pogut més i la reconciliació ja és un fet.

I per si en quedava algun dubte després de veure'ls a les pàgines de la revista 'Diez minutos' passejant pels carrers de Barcelona de la mà oferint gestos d'afecte i confidències, la canària va dedicar un romàntic missatge a Dani pel seu aniversari amb què ha deixat clar que, ara més que mai, compta amb el seu amor i el seu afecte incondicional.

La felicitació de Joana Sanz a Dani Alves / E. D.

"+1 any. +1 any per tornar a començar. +1 any per reconstruir-se. +1 any per convertir llàgrimes de tristesa en llàgrimes d'alegria. +1 any de maduració. Feliç tornada al sol. Estima't", va escriure en una història compartida a Instagram, acompanyant la seva romàntica felicitació d'una imatge d'allò més íntima del brasiler, amb barnús i una tovallola al cap, somrient feliç a la càmera pel que sembla l'habitació d'un hotel.

Un aniversari ple d'amor en un hotel d'Espanya

¿Escapada romàntica per celebrar en parella l'aniversari del futbolista? Tot apunta que sí, encara que hauria de ser a algun punt del nostre país perquè per les mesures cautelars imposades per l'Audiència de Barcelona per concedir-li la llibertat provisional, Alves no pot abandonar Espanya.