Rosalía ha publicat aquest dimecres l'últim single abans que divendres surti a la venda l'àlbum 'Motomami'. Es tracta de 'Hentai' i, si el miniavenç de la cançó que l'artista va difondre fa unes setmanes permetia intuir per on anaven els trets, el tema complet confirma que es tracta d'un número d'alt i explícit voltatge sexual. No debades, 'hentai' és el subgènere pornogràfic del manga i l'anime. La música de la cançó ha sigut composta per, atenció, Rosalía, Pharrell Williams, Txad Hugo, Michael Uzowuru, Larry Gold, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jacob Sherman i David Rodríguez. La lletra ja no és cosa de nou, sinó «només» de tres artistes: Rosalía, la seva germana Pilar i Pharrell Williams.

Sota una forma de balada d'amor més o menys canònica i comandada per piano a càrrec de Rosalía, Jacob Sherman i Dylan Patrice, s'oculta una bomba amb pocs precedents en la sicalíptica música popular, cançons escrites per homes inclosos, amb versos com «Te quiero ride / como a mi bike. / Hazme un tape / modo Spike». Per si algú necessita una ajuda: 'ride' és muntar o cavalcar, 'bike' és motocicleta i 'tape' és cinta. L'estrofa «Yo la batí / hasta que se montó. / Lo segundo es chingarte, / lo primero es Dios» no requereix ajuda, igual que «Enamorada de tu pistola, / roja amapola, / crash esa ola, / casi me controla» i «Caro como que tiene / un diamante en la punta. / Siempre me pone / por delante de esas putas». Sembla una oda al penis del seu amant en tota regla.