Amb 97 paraules penjades en un missatge a Instagram, Will Smith ha llançat aquest dilluns una disculpa pública a Chris Rock, el còmic a qui va clavar una bufetada en la cerimònia de la 94a edició dels Oscars. El missatge ha arribat només unes hores després que l'Acadèmia de Hollywood anunciés que ha obert una «revisió formal de l'incident» i que explorarà «accions i conseqüències» per a l'actor, que en la gala va aconseguir el guardó al millor actor pel seu treball a 'El método Williams' i que va ser ovacionat, malgrat la commoció pel que havia passat poc abans.

«La violència en totes les seves formes és verinosa i destructiva», assegura el missatge de Smith a la xarxa social. «El meu comportament en els Oscars ahir a la nit va ser inacceptable i inexcusable. Les bromes dirigides a mi són part de la feina, però un acudit sobre la malaltia de Jada [Pinkett Smith, la seva dona, que ha parlat públicament que pateix alopècia] va ser massa insuportable per a mi i vaig reaccionar emocionalment». «Vull disculpar-me públicament amb tu, Chris», prossegueix el missatge de Smith, que en el seu discurs acceptant l'Oscar s'havia disculpat amb l'Acadèmia i els altres nominats, però no amb el còmic a qui havia agredit. «Vaig estar fora de lloc i em vaig equivocar. Estic avergonyit, i les meves accions no representen l'home que vull ser. No hi ha lloc per a la violència en un món d'amor i bondat».

Possibles conseqüències

Sobre el futur de Smith ara hi ha la possibilitat que l'Acadèmia de Hollywood prengui accions disciplinàries. La institució va acompanyar el comunicat de dilluns, en el qual va condemnar expressament el comportament de l'actor després d'haver-ne emès un de més tebi el mateix diumenge dels Oscars condemnant només «la violència en totes les seves formes», d'un document de cinc pàgines que recull les seves normes de conducta. Les normes descriuen que es prohibeix el «contacte físic no desitjat i, en la situació, inapropiat i molest, o atenció sexual coercitiva». Així mateix, estan fora dels límits del permès per l'Acadèmia «la intimidació, l'assetjament, el comportament abusiu o amenaçador i el 'bullying'».

Pocs veuen probable que Smith perdi la seva estatueta, i Whoopi Goldberg, que és part de la junta de governadors de l'Acadèmia, deia dilluns en un programa de televisió: «No li traurem aquest Oscar». L'actor podria arribar a ser suspès o expulsat com a membre, un pas que l'Acadèmia només ha fet tres vegades: amb Harvey Weinstein el 2017 i, un any després, després d'establir un nou codi de conducta, amb Bill Cosby i Roman Polanski. El Sindicat d'Actors també ha emès un comunicat aquest dilluns en el qual qualifica la bufetada d'«inacceptable» i diu que «la violència i l'abús físic en el lloc de treball mai és apropiat, i el sindicat condemna qualsevol conducta així».

La reacció de Richard Williams

També aquest dilluns s'ha conegut la reacció de Richard Williams, el pare de les tenistes Venus i Serena Williams, a qui interpreta Smith en la pel·lícula que, en la seva tercera nominació, l'ha portat a l'Oscar. «No sabem tots els detalls del que va passar, però no aprovem que ningú colpegi ningú tret que sigui en defensa pròpia» ha dit Williams a NBC a través del seu fill Chavoita LeSane. L'incident ha enfosquit i ha acaparat l'atenció d'aquests Oscars. L'audiència de la cerimònia d'aquest any ha millorat significativament respecte a la de l'any passat, que va marcar un rècord negatiu, i va pujar un 56% d'aquest punt mínim de menys de 10 milions d'espectadors fins als 15,4 milions segons ABC. Continua sent la segona xifra d'audiència més baixa de tota la seva història.

Acudit improvisat

Segons li han dit fonts de la producció de la gala a 'The Wall Street Journal', l'acudit que va fer Rock sobre Jada Pinkett Smith (que amb dubtós gust va al·ludir al seu aspecte amb una al·lusió a la pel·lícula 'La teniente O'Neil', en què Demi Moore es rapava el cap), no estava entre el material que havia assajat el còmic, que habitualment ha de passar pel filtre d'aprovació dels productors de la cerimònia, i no estava escrit al 'teleprompter'.

Després de rebre la bufetada de Smith, el còmic va defensar sobre l'escenari que «només era una broma de 'La teniente O'Neil'», però va ser increpat verbalment per Smith, que li va cridar dues vegades: «Treu el nom de la meva dona de la teva puta boca». Rock es va recompondre i va fer broma llavors dient que acabàvem de veure «el moment més gran de la televisió» i va seguir amb les seves tasques de presentació de l'Oscar en categoria de documental.

Després, entre bastidors, va mantenir una reunió amb responsables de l'Acadèmia i representants de la policia de Los Angeles, davant els quals va decidir no presentar càrrecs contra Smith. A Rock també se'l va sentir al 'backstage' més tard, segons ha explicat el 'Los Angeles Times', fent broma sobre el que havia passat. «M'acaba de bufetejar Muhammad Ali i no tinc ni una rascada», va dir (Smith va interpretar el famós púgil el 2001 a la pel·lícula 'Ali', que li va valer la primera de les seves tres nominacions a l'Oscar).