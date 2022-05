En l’etern debat sobre quin és el límit entre el dret a la vida privada d’un personatge famós i la seva aparent responsabilitat amb els seus fans, s’ha sumat un nou capítol per la negativa de l’actor novaiorquès Robert de Niro a firmar un autògraf a una admiradora seva en un restaurant de Buenos Aires, cosa que ha aixecat polseguera a les xarxes socials.

És d’allò més habitual que en la presentació d’una pel·lícula, en un festival de cine o en un acte promocional, un actor converteixi en realitat un dels desitjos més apreciats pels entusiastes d’una celebritat, que és el d’aconseguir el seu autògraf, i encara més si ja va acompanyat d’una fotografia al costat d’ell o ella. És un joc de què treuen profit les dues parts: l’actor promociona la seva pel·lícula i l’admirador pot estar uns quants segons el més a prop possible de la celebritat.

Però la frontera entre quan hi ha de cortesia natural o forçada en una celebritat a l’hora de prestar-se als seus fans i fins a quin punt un admirador està sent entusiasta o, directament, una molèstia es torna molt més difusa si aquesta escena es dona en un altre tipus de situacions com és el de quan aquests famosos estan disfrutant de la seva vida privada. És llavors quan la reacció d’una celebritat és d’allò més variable i subjecta a la seva pròpia personalitat, el compromís amb els seus fans més enllà de la cultura laboral i l’humor que tingui en cada moment.

Son 3 segundos que te tomas para sacarte una foto y que a la otra persona le quede una alegria. Tomatela Robert de Niro, aguante Al Pacino https://t.co/wChNm35dMV — AGUSTIN (@GastonAgustinBJ) 6 de mayo de 2022

Una escena violenta

En el cas que ens ocupa, la violenta situació s’inicia quan Robert de Niro es nega taxativament a firmar un autògraf que li havia demanat una admiradora argentina mentre aquesta gravava l’escena amb el seu propi mòbil.

Aquesta primera reacció la secunda la recriminació de la parella de l’actor novaiorquès. «Ets una mal educada, estem aquí en família», li etziba l’acompanyant en el vídeo gravat per la mateixa admiradora que està circulant per les xarxes socials. Just en aquell moment, l’admiradora desisteix en el seu afany, demana disculpes i marxa, no sense abans deixar caure la seva opinió sobre l’actor: «Dolentíssim. Ratllat de la llista Robert de Niro. Dolentíssim».

Per descomptat, el debat a les xarxes socials ha sigut d’allò més polaritzat entre els qui defensen l’actitud de l’actor i el seu dret a poder viure tranquil quan està envoltat de la seva família i els qui li retreuen que no sigui capaç de perdre només uns segons a complaure una admiradora.