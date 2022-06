En ple mes de l’Orgull, Jennifer Lopez ha sorprès el món sencer a l’anunciar que la seva filla, Emme Muñiz, s’identifica com a no binària. La diva del Bronx i la noia, que ja té 14 anys, van compartir escenari a la gala benèfica Blue Diamond, organitzada per la Fundació dels Dodgers, que es va celebrar fa uns dies a Los Angeles. Allà, Emme, que també és filla del cantant Marc Anthony –que aquests dies està de gira per Espanya– va interpretar amb JLo el ‘hit’ dels 2000, ‘Thousand years’, de Christina Perri.

Quan Emme va pujar a l’escenari, la seva mare la va presentar amb el pronom «elle», utilitzant un llenguatge inclusiu. «Elle està molt molt ocupade, té l’agenda plena... Elle val cada centau, perquè és la meva socie directe favorite de tots els temps», va dir. Jennifer Lopez va continuar recordant l’última vegada que es van presentar juntes, que va ser a la mitja part de la Superbowl. «L’última vegada que vam actuar juntes va ser en un gran estadi com aquest i li demano que canti amb mi sempre i no ho fa. Així que aquesta és una ocasió molt especial». View this post on Instagram A post shared by HollywoodLife (@hollywoodlife) Ara, Emme, com el seu germà bessó, Max, ja és tota una adolescent que està perfilant la seva personalitat. I la seva mare l’està recolzant en cada pas. Després d’anunciar-la, Emme va sortir a l’escenari i va ser rebuda per milers d’aplaudiments del públic present. @christinathesupermom Jennifer Lopez JLO surprises audience at at the Blue Diamond Gala by the Dodgers foundation. Excuse shaky camera at end I was in shock myself.#jlo #jenniferlopez #jloandemme #dodgersfoundation #bluediamondball #jlosurpriseguest #tmz #jloperformance ♬ original sound - ChristinaTheSupermom Per a l’espectacle, la reina del Bronx, que acaba d’estrenar a Netflix el documental<strong> ‘Halftime’, </strong>va utilitzar un conjunt de tres peces verd aigua adornat amb plomes, mentre que la seva filla va portar un conjunt fúcsia de ‘shorts’ amples i una camisa XL de màniga curta i mitjons a joc. L’‘outfit’ el va rematar amb botes i gorra negra. @christinathesupermom #jlo #dodgersfoundation #jenniferlopez #emmemuniz #bluediamondgala #jloandemme @JLO ♬ original sound - ChristinaTheSupermom Fins al moment, JLo mai havia parlat de la identitat de gènere de la seva filla, però al referir-se a ella com a «elle», queda clar que s’identifica com a gènere no binari. Last night … @Dodgers #LADFGala

📸 @notchrisvilla pic.twitter.com/r9RpLZaFMD — jlo (@JLo) 18 de junio de 2022