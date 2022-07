El 23 de juny Netflix va estrenar "First class" un reality show que mostra la vida de l'elit catalana. Entre els participants s'hi troben noms com Aldo Comas, Álex Agulló, Amanda Portillo, Álex Sáez, Cristina Fontela, entre d'altres. A partir dels sis capítols que formen la sèrie l'espectador s'endinsa en el dia a dia, on s'inclouen les festes, d'aquest grup d'amics format per artistes, dissenyadors, periodistes, Djs i altres professions del mateix estil. El programa es va gravar el 2021 en tres localitzacions diferents: Barcelona, la Costa Brava i el sud de França.

La primera persona que presenta el reality és Aldo Comas un personatge excèntric, que es defineix a sí mateix com a "home del Renaixement en la Postmodernitat", i que està molt lligat a les terres gironines. Comas prové d'una família de gran fortuna que deu el'éxit a les seves perfumeríes de la zona fronterera amb França. Es tracta d'una empresa familiar que s'ha fet un nom com a referent en perfumeria i cosmètica de luxe.

"Soc un home del Renaixement en la Postmodernitat" Aldo Comas - Empresari i artista

Gràcies als ingressos de la seva familia va poder estudiar en el Collège Alpin International, un dels millors internats del món, a Suïssa. Allà va compartir aula amb fills de reis, prínceps i multimilionaris. En una entrevista amb Vanity Fair Aldo Comas va explicar que per les nits s'escapaven i agafaven un taxi per sortir de festa a Ginebra, a dos hores de l'internat, i arribaven just quan començava a sonar la música per despertar-se. Entre els seus amics es trobava la família Casiraghi i es diu que Comas va organitzar el comiat de solter de Pierre Casiraghi, el tercer fill de la princesa Carolina de Mònaco, en el castell de Requesens, a l'Empordà. Després de l'internat va tornar a Girona per cursar el batxillerat en una escola pública de la ciutat. Quan va acabar la secundària va marxar a Barcelona per estudiar comunicació audiovisual a la Universitat Ramon Llull.

Aldo Comas és una persona inquieta que ha participat en molts projectes ben diferents. Va ser el vocalista del grup El guisante màgico i, més tard, va crear la banda San León. A més, també va crear la seva pròpia productora, Cilantro Films, i va fundar Skydream factory amb la qual volia crear una cadena de franquícies de túnels de vent. Recentment s'ha endinsat en el món de l'art, va presentar els seus quadres en una galería de Mallorca i va aconseguir vendre la majoria.

Aldo Comas té una llarga i variada carrera que, des de fa molts anys, comparteix amb la seva dona, l'actriu Macarena Gómez. La parella es va conèixer en un bar de Buenos Aires on Comas li va dir "Que guapa, sembles Miercoles Addams". Els dos es van casar l'any 2013 a l'església de Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà. Uns anys més tard, el 2015, van donar la benvinguda a un nou membre de la família, el seu fill Dante.

Aldo Comas ja havia cridat l'atenció dels mitjans quan es va presentar en els premis Goya de 2014 amb un exemplar de guineu com una estola, una peça d'abric en forma de banda llarga que es porta sobre el coll i les espatlles, o quan va aparèixer en el casament d'Andrea Casiraghi, el primogènit de Carolina de Mònaco. No obstant, la producció de Netflix i la seva repercussió poden ser una oportunitat mediàtica per l'artista.