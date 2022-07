Ricky Martin s'enfronta a un dels seus pitjors moments a nivell personal: el cantant va ser denunciat per suposada violència domèstica, i el demandant va ser Dennis Yadiel Sánchez, nebot de l'artista. L'acusació és molt greu: el porto-riqueny hauria exercit atacs físics i psicològics contra ell després de mantenir una relació de 7-8 mesos.

D'una banda, si queda demostrat que Ricky Martin és l'autor d'aquest delicte, la pena de presó podria ascendir a 50 anys per la regulació de les lleis d'incest portos-riquenyes. Si bé a Espanya no és motiu de presó, les relacions entre familiars sí que es castiguen a Puerto Rico, i cada vegada sembla més clar que el cantant i el nebot n'haurien mantingut una fins fa un parell de mesos, tal com El Vocero ha revelat entre les seves pàgines.

La mateixa font confirma que Ricky Martin no hauria acceptat la ruptura, però la seva defensa ja està treballant per donar resposta a aquestes acusacions en l'obertura del judici el proper 21 de juliol: “estem segurs que quan els veritables fets surtin a la llum, el nostre client serà reivindicat per complet (...). Són al·legacions totalment falses".