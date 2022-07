Elon Musk va declarar recentment que calia repoblar el planeta. Assegurava que hi ha molt poques persones que estiguin donant lloc a un relleu generacional als països del primer món i que tots hauríem de tenir molts fills. Ara, el pare ha decidit prendre la iniciativa d'una de les maneres més escandaloses que es podria fer.

D'acord amb el New York Post, Errol Musk ha estat pare amb la fillastra, Jana Bezuidenhout. L'home de 76 anys ha assegurat que "som a la Terra és per reproduir-nos", i per això sembla orgullós de la seva estranya gesta. A més, tots dos tenen un fill ja, Elliot Rush, nascut el 2017 i que té 5 anys.

Errol ha assegurat que no "va planificar" l'embaràs de Jana, amb qui viu des de fa temps encara que es portin 41 anys: "Qualsevol home que es casi amb una dona més jove, fins i tot si et sents molt animat, serà agradable durant un temps, però hi ha una gran bretxa... i aquesta bretxa es mostrarà", explicava al diari The Sun.

Així, la família Musk torna a ser a l'ull de l'opinió pública per un altre escàndol més relacionat amb el naixement d'algun membre de la seva família complicada.