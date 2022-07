La BBC indemnitzarà per danys i perjudicis l'exmainadera dels prínceps Guillem i Enric, Tiggy Legge-Bourke, per unes acusacions "falses i malicioses" abocades contra ella per obtenir una entrevista amb la princesa Diana el 1995.

Alexandra Pettifer, més coneguda com a Tiggy Legge-Bourke, va comparèixer aquest dijous davant el Tribunal Superior de Londres per escoltar la disculpa pública de l'emissora, ja que Martin Bashir, empleat de la cadena, va utilitzar tàctiques "fraudulentes" per aconseguir aquesta entrevista, segons va revelar el 2020 una investigació interna .

D'acord amb aquesta indagació, Bashir, que el maig del 2021 va dimitir per "problemes de salut", va utilitzar documentació falsa, com extractes bancaris, per convèncer el germà de Diana, el comte Charles Spencer, que a la princesa de Gal·les li convenia parlar amb el programa Panorama.

Respecte a la mainadera, es va esgrimir falsament que havia tingut una aventura amb el príncep Carles, hereu al tron, i un avortament, mentre treballava com el seu assistent personal el 1995, informa la mateixa BBC.

L'entrevista amb Diana va tenir gran impacte a l'època, ja que la princesa es va sincerar sobre els problemes de la seva relació amb Carles, de qui es va separar el 1992 i es va divorciar el 1996, un any abans de morir en un accident de cotxe a París.

L'advocada de Legge-Bourke, Louise Prince, va dir al tribunal londinenc que aquestes calúmnies van tenir "greus conseqüències personals per a tots els implicats".

Va apuntar que, encara que durant 25 anys el seu client no va saber d'on van sorgir, la investigació sobre els mètodes de Bashir fan pensar que van estar relacionades amb l'objectiu d'obtenir l'entrevista.

Per part seva, el director general de la BBC, Tim Davie, ha declarat que a la corporació "li agradaria aprofitar aquesta oportunitat per disculpar-se públicament amb ella, el príncep de Gal·les i els ducs de Cambridge (Guillem i Catalina) i Sussex (Enric i Meghan), per la manera com la princesa Diana va ser enganyada i l'impacte posterior en tota la seva vida".