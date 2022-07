Catalunya viu en una contínua onada de calor des de mitjans de juny, amb temperatures superiors als 40 graus a moltes ciutats, i una sensació de cansament que no acaba de desaparèixer perquè les nits estan sent tropicals. Per això, quan tens un cotxe aparcat al carrer, pot ser molt complicat conduir: a l'estiu, un cotxe pot assolir una temperatura de 60 graus quan al carrer fa 32 graus segons la Societat Espanyola d'Atenció al Pacient Crític (SEAPC).

Els cops de calor ja han provocat 31 morts aquest estiu a Girona Ara bé, hi ha un truc per reduir ràpidament la temperatura de l'interior d'un turisme sense utilitzar aire condicionat, i que et pot ajudar a evitar el perill que és conduir amb una temperatura superior als 35 graus (l'efecte és semblant a conduir sota una taxa d'alcohol de 0,5 grams per litre a la sang). Obre la finestreta de la porta davantera del copilot.

Fent moviments enèrgics, obre la porta davantera del copilot diverses vegades de forma ràpida. Consells perquè l'onada de calor no alteri el son dels més petits Així es ventila el cotxe i baixa la temperatura uns quants graus sense encendre l'aire condicionat, en expulsar l'aire calent. Per cert, si utilitzeu el para-sol, l'interior estarà molt més fresc que en cas contrari.