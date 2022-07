«Influencer» sense voler

La cinquena persona en la línia de successió al tron d’Espanya regna en totes les festes i el seus photocalls. En totes les que desitgi assistir, ella mana. Victoria Federica de Marichalar de Borbó, filla menor de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, s’ha tret el nom de la besàvia a les seves xarxes socials, i els seus íntims l’hi diuen Vic. Fora llasts per a la jove desitjosa de viure la seva època i no la de les seves branques superiors del seu il·lustre arbre genealògic. Als 21 anys se la rifen en el tempestuós món de la moda, deixant molt clar que ha nascut una estrella. Inesperada, a més. La noia prima, tímida i capbaixa que assistia amb els seus cosins Urdangarin de Borbó a classes de vela a Mallorca per ordre i gust de la seva àvia Sofia de Grècia, i s’allotjava al Palau de Marivent, a una distància prudencial de la família del seu tiet el rei, ha eclosionat i mutat en una sofisticada prescriptora de tendències. Ara posa en biquini i les xarxes es revolucionen. Rep dotzenes de milers de likes de cada estilisme que publica amb altres lacònics «Preparada para esta noche» o «Cita especial con Dior». Res a veure amb les modestes cosines de la Zarzuela que van de Zara al ballet.

Va protagonitzar a l’abril la seva primera portada en paper couché amb un ampli reportatge per a la revista Elle en el que posava amb grans marques, amb el precursor titular «Victoria Federica salta al ruedo», sobre una fotografia de reminiscències flamenques . «Vull mostrar-me davant la gent perquè em vegin tal com sóc, perquè la imatge que es difon de mi no és la veritable, tinc les mateixes inquietuds que qualsevol noia de la meva edat», era la seva declaració d’intencions per destapar la seva nova vida, en un outing que va incloure fer públic el seu compte d’Instagram (199.000 seguidors i pujant). Amb el concepte equivocat que es té d’ella potser es referia al relat de les seves aventures en les nits madrilenyes i sevillanes, a les seves amistats amb toreros i el seu festeig amb el DJ Jorge Bárcenas (res a veure amb l’extresorer Luis Bárcenas), que sembla estar en pausa actualment.

La noia segueix l’estela marxosa/ociosa del seu germà, l’únic Froilán, tot i que assegura que acudeix a l’església amb els seus amics i es declara fervorosa creient. Adora en Felipe Juan Froilán, sempre disposat per a una farra (amb tiroteig inclòs si s’escau, com a Marbella) o per embolicar-se en una bandera espanyola a la dreta de la dreta si la ocasió ho requereix. Ell també renega del patronímic revelador de la seva sang blava i prefereix que l’hi diguin Felipe o Pipe. Però això és Espanya i es continuarà coneixent als dos excel·lentíssims com Federica i Froilán.

Amb el seu avi per part de mare a l’ull de l’huracà per la investigació judicial de la seva fortuna procedent de regals i comissions i les successives indagacions d’Hisenda, el rei emèrit autoexiliat a Abu Dhabi ha tingut en Victoria Federica una defensora sense complexes. Una portaveu oficiosa mentre la resta de la família callava, pel bé de Felip VI i els seus esforços per protegir a la monarquia. «Només vull que es valori el que el meu avi ha fet per aquest país. És la meva persona preferida del món. A nivell personal és un referent, com per s qualsevol persona ho és el seu avi, això és obvi, i el considero el meu segon pare, però també per a molta gent a Espanya ha estat important, i ho sé perquè s’acosten per dir-m’ho». Per ell porta tatuat un veler al turmell, tot i que assegura que el seu millor record amb Joan Carles I és una tarda als toros. L’afició per la festa nacional que horroritza a la seva vegetariana àvia Sofia li ve de la seva mare, també assídua a les places. El gust pel glamour, en canvi, és herència paterna. Sempre elegant, Jaime de Marichalar era habitual a les passarel·les que ara trepitja amb gràcia la seva benjamina, que es va fer un selfie amb Rihanna en la desfilada de Dior de l’última Setmana de la Moda de París.

Molt més avall en l’escala de l’elegància es troba l’última celebritat amb qui se l’ha fotografiat, Omar Montes, ex Mujeres y hombres, ex d’Isa Pantoja, una altra dinastia que entreté als súbdits de la telerealitat. Amb ell s’ha passejat de festa per Badajoz, marcant-se un ball amb l’avi del cantant en una rotllana de palmes que va fer recordar a la mítica Duquessa d’Alba. No deixa de sorprendre la it girl que renega d’aquesta etiqueta, tot i que els seus posats i recomanacions d’articles caríssims en postures en les quals evita somriure diguin el contrari. «No vull ser influencer, tot i que és una feina que respecto molt. Potser sí que em senti còmoda sent algú influent». Per això es prepara estudiant màrqueting i comunicació en un centre americà privat de Madrid, a més de 19.000 euros el curs i per al qual no cal fer la Selectivitat. Com qualsevol noia de la seva edat, però amb privilegis de sèrie.