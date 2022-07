Victoria Federica de Marichalar de Borbó, no para. Convertida en una de les famoses del moment, la influencer gaudeix d'un dels seus estius més especials. I algunes d'aquestes nits d'estiu tan especials s'ubiquen a la Costa Brava. Després de la recent ruptura amb Jorge Bárcenas la popularitat de qui és la cinquena persona en la línia a la successió al tron d'Espanya puja com l'escuma, com també ho fan els rumors sobre la seva vida privada.