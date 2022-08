La història de 'Top Gun' va marcar a tota una generació que, a la fi dels anys 80, quedava meravellada davant la pantalla en veure les fascinants acrobàcies aèries d'aquells joves aviadors. Entre aquest públic captivat es trobaven els pares del pilot espanyol Maverick Viñales, que van triar el nom del seu fill en honor al protagonista de la pel·lícula, al qual dona vida Tom Cruise. Després de 36 anys, la seqüela del llargmetratge ha tornat a convertir-se en tot un èxit en taquilla, i tant el seu actor principal com la productora Paramount, han volgut posar-se en contacte amb el pilot de 27 anys per enviar-li un regal personalitzat. Es tracta d'una rèplica exacta del casc que apareix a 'Top Gun', i que Viñales ja va posar en acció sobre el circuit del gran premi d'Itàlia a finals de maig.

Va ser l'intèrpret qui va escriure al pilot de Roses per fer-li saber que coneixia la curiosa història darrere del seu nom, i qui va voler compartir amb ell unes paraules a través de xarxes socials. «Intercanviem missatges per Twitter i va ser fenomenal, una aventura increïble. Va ser meravellós, perquè per a mi és un ídol de la infància», explicava a 'LOC' el pilot, que assegura que li encantaria conèixer-lo també en persona i xerrar amb ell.

Viñales no és l'únic esportista fan de 'Top Gun' que hi ha en el món del motor. El pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton és fan de la pel·lícula des que era nen, i quan es va assabentar que preparaven una segona entrega, es va posar en contacte amb Tom Cruise per a demanar-li un paper. A l'actor li va agradar la idea i també al director, Joseph Kosinski, així que li van oferir ser un dels pilots de combat que apareixen en el film. No obstant això, el 'cameo' no va poder dur-se a terme perquè el calendari de rodatge coincidia amb l'època més intensa de la competició automobilística.