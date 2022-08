És una pregunta que més d’una vegada ens hem fet? Qui és la persona més famosa o popular que ha nascut en el nostre municipi?

Doncs ara pots esbrinar-ho de la manera més fàcil possible gràcies a un mapa interactiu, denominat Notable People, creat pel geògraf finès Topi Tjukanov.

Utilitzant dades extretes de la Viquipèdia i Wikidata, el mapa mostra els llocs de naixement de les «persones més notables» del món. Aquestes dades s’han processat per mostrar només una persona per a cada ubicació geogràfica única amb el rang de notorietat més alt. Per això en molts casos pot sorprendre que la persona que en un primer moment haguessis apostat que era la més coneguda d’un lloc concret no aparegui perquè n’hi ha una altra que ha destacat més.

Just per perfilar la recerca i aconseguir un resultat més òptim, al mapa creat per Tjukanov podem seleccionar fins a tres tipus de variable: persona més notable en esports, al món cultural o quant a lideratge (polític o social).

Els més destacats a Catalunya

Ens podem emportar més d’una sorpresa dels resultats obtinguts: que a Catalunya hi hagi cert equilibri entre el sector cultural i l’esportiu i gairebé gens d’influència política: els personatges més destacats són, d’una banda, dos pintors de fama mundial -Joan Miró, el més notable de Barcelona, i Salvador Dalí-, un arquitecte amb la mateixa rellevància internacional -Antoni Gaudí-; i per un altre, dos futbolistes del FC Barcelona, Pep Guardiola i Carles Pujol.

També hi ha casos curiosos com que Raúl Tamudo sigui més destacat que el mediàtic polític d’ERC Gabriel Rufián a Santa Coloma de Gramenet . Que El Masnou és territori de Ricky Rubio i a Badalona lidera al mapa però no a l’ajuntament Xavier García Albiol, seguida per la cupaire Dolors Sabater. I que a Vilassar de Mar es continua recordant la figura d’Ernest Lluch.