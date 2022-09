Les endevinalles, il·lusions visuals, reptes matemàtics i altres proves d'agudesa mental fan les delícies de Twitter i altres xarxes socials de manera recurrent. Els qui les comparteixen gaudeixen de confondre la resta d'usuaris i aquests s'afanyen a intentar resoldre'ls per demostrar com son de llestos.

És el cas del darrer repte que ha aparegut a la xarxa de l'ocellet i que ràpidament s'ha tornat viral. "Quants punts hi veus!? Només per a genis", diu la imatge compartida per la tuitera @dianama46158538. Des de la seva publicació, el tuit ja acumula gairebé 300 m'agrada i més de 1.600 retuits.

LES CLAUS DEL REPTE

El problema o repte visual té respostes de tota mena i aquí et detallarem quines són, quina és la més encertada i finalment t'explicarem per què, en el fons, totes són vàlides.

La resposta inicial més lògica i ràpida que ve a la ment de molts és 8, el nombre de punts que hi ha repartits pel centre de la imatge.

Però inspeccionant la imatge una mica veiem els quatre punts dels signes d'interrogació i exclamació, el punt de la i en genis i el punt final. Aquest nou compte ens donaria un total de 14 punts.

Hi ha qui va més lluny i diu que la resposta correcta és 15 si tens en compte la paraula punts.

La realitat al final és que totes les respostes són vàlides si tens en compte com està plantejat el problema. Pregunta clarament "Quants punts veus?", i la realitat és que cada persona pot veure un nombre de punts diferent.

Si preguntés "Quants punts hi ha?", aleshores podríem debatre si la resposta més encertada és 14 o 15, depenent si comptes la paraula "punts" o no.