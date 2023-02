Bizarrap és un dels artistes més reeixits dels darrers anys gràcies al seu bon ull per col·laborar amb artistes emergents (i altres de més reconeguts). Després de Shakira, ja coneixem qui ha estat l'artista, que és catalana, que ha rebut la trucada del productor argentí. Una trucada que podria ser el començament d'una relació bonica que derivi en un tema musical inèdit.

BAD GYAL PODRIA COL·LABORAR AMB BIZARRAP

Tot i que de moment no hi ha res tancat, Bad Gyal confirma haver rebut la trucada de Bizarrap: "Sí, m'ha trucat. Si m'estàs preguntant per la 'session', no hi ha 'session'. No és tan fàcil. Havia de sortir primer el tema de Shakira, era un tema important. Ara no pinto res, el que toca és Shakira. A cadascú li toca, quan li toca”, va avançar l'artista catalana en una entrevista amb Flaix FM.

Aquestes declaracions deixen caure que Bizarrap té la intenció de col·laborar amb Bad Gyal, però suposem que primer ha de trobar el tema perfecte per a ella. Pot ser que l'artista es converteixi en la nova sensació a nivell global d'aquí a uns mesos?