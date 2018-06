Gonzalo (Mellila) Una aposta per a la porteria del juvenil

A l'espera que el primer equip comenci a anunciar les primeres cares noves per a la temporada vinent, el Girona sí que s'està movent per reforçar els seus equips de base. Així ahir es va confirmar l'arribada del porter de 18 anys Gonzalo González per al juvenil. Gonzalo arriba procedent del Melilla, amb el qual ja ha debutat a 2a B. El Girona va descobrir el porter la tardor passada en un torneig a Atarfe i el va començar a seguir. A principis de mes, Gonzalo va venir a Girona a fer una prova a Montilivi i va convèncer.