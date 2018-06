Geli:«L'acord ens permet continuar potenciant la relació del club i la ciutat»

Amb la tranquil·litat de saber el resultat del partit que s'estava a punt de disputar a la sala de plens de l'Ajuntament, el president del Girona Delfí Geli no es va voler perdre el ple extraordinari d'ahir. Acompanyat d'un dels responsables de comunicació del club, Geli va escoltar amb atenció tota la sessió i va celebrar l'aprovació per majoria absoluta de la concessió de l'estadi de Montilivi al Girona Futbol Club durant els propers cinquanta anys. «L'acord és una oportunitat de creixement que ens permetrà continuar avançant», assegurava. El màxim responsable blanc-i-vermell afegia que amb la concessió lligada «podrem potenciar encara més la relació entre Girona i el seu territori alhora que esperem continuar sent referència per a molta gent». L'acord aprovat ahir al ple entre el Girona FC i l'Ajuntament, contribueix també a fer «més forta la marca i el nom Girona».

Un cop confirmada l'aprovació de la concessió de l'estadi al Girona FC, el club va emetre un comunicat de premsa en el qual destacava que treballarà per al foment de l'esport. «Aquest acord va molt més enllà de l'àmbit esportiu. El club reitera el compromís per continuar treballant conjuntament i reforçar la seva presència en accions socials i esportives amb infants, joves i col·lectius desfavorits». En aquest sentit, el Girona recorda que aquest compromís ja existeix «amb iniciatives com l'equip de la Lliga Genuine, el partit a Ripoll per a la inclusió social, la col·laboració amb la Fundació Els Joncs...».

A més a més, el Girona recorda en el comunicat que, al marge del diàleg amb l'equip de govern, «també s'han mantingut converses amb tots els partits polítics amb representació municipal amb la intenció d'escoltar les seves inquietuds i suggeriments tant per l'estadi de Montilivi com pel paper del club en el teixit social de la ciutat».