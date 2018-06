Manu García, un dels joves talents que podria arribar al Girona gràcies al City

Un any més, explotar la via de les cessions, gràcies a les bones relacions existents amb el Manchester City, és un dels recursos que la direcció esportiva, en consonància amb el cos tècnic, estan decidides a tirar endavant. Amb més o menys èxit ha funcionat aquests darrers cursos, però foguejar a joves talents propietat del club anglès a Montilivi és un dels recursos que poden donar resultat. El cas més flagrant és el d'un Pablo Maffeo que, després de tres etapes en clau blanc-i-vermella, ha acabat fent el salt al campionat alemany de la mà de l'Stuttgart. Aquest estiu encara no s'ha obert el meló de les cessions, però n'hi haurà. Un dels noms que sonen és el de Manu García.

Així ho informava La Nueva España en la seva edició d'ahir, tot explicant que el migcampista ofensiu, de només 20 anys, disposa de diverses ofertes al damunt de la taula. Té contracte amb el City fins al 2020 i aquestes dues últimes temporades les ha jugat al NAC Breda, superant els 50 partits oficials. L'Ajax, el Toulouse i l'Espanyol han preguntat per ell. També el Girona, que vol aprofitar la bona relació amb el City per intentar pescar un futbolista amb molt de talent, que pot actuar a la mitjapunta o fins i tot pot fer d'extrem. Asturià i forjat a la base de l'Sporting, va passar un any per l'Alabès, però sense minuts a la Primera Divisió.