Mojica, fitxat fins al 2022

Just avui, el mes de juny viu el seu últim dia. Les vacances, futbolísticament parlant, arriben a la seva fi. Al Girona 18/19 li queden ben pocs dies per tornar a calçar-se les botes i començar a funcionar. Ho farà amb un cos tècnic renovat i encapçalat per Eusebio Sacristán, i també una plantilla que, tot i que encara li falten unes quantes peces, compta amb bastants integrants. Ahir se li'n va sumar una més; algú que no hi serà el 9 de juliol per iniciar la pretemporada perquè encara està en actiu participant al Mundial de Rússia. Es tracta de Johan Mojica, el segon fitxatge d'aquest estiu confirmat. Anunciat, per més que se sabia des de feia unes setmanes que s'acabaria produint. Si fa no fa, com el de Marc Muniesa, també destapat aquesta setmana. El colombià s'uneix a la família blanc-i-vermella. Aquest cop en propietat, i no pas cedit com ho va fer durant el darrer curs, ni tampoc la meitat de l'anterior. Rescindit el contracte que l'unia amb el Rayo Vallecano, a partir d'ara ja és, a tots els efectes, jugador del Girona. I ho serà, almenys així ho diu el seu nou contracte, fins al 30 de juny del 2022. Un acord llarg que el vincula per quatre temporades.

L'operació s'ha tancat per cinc milions d'euros, per la qual cosa el club s'ha hagut de rascar la butxaca, com ja va fer amb Muniesa, pagant-ne al voltant de tres. Almenys, el Girona s'ha estalviat abonar la totalitat de la clàusula del futbolista perquè disposava d'una opció de compra preferencial. El Rayo sempre ha donat facilitats; primer, cedint-lo un parell de vegades a Montilivi. Després, pactant un preu inferior a la clàusula. I després, donant més temps del que en un principi s'havia fixat per tancar l'operació. A tot això, el club s'esperava fins ahir, abans que arribés el juliol, per deixar-ho tot enllestit. Mojica està fitxat, amb un contracte de llarga durada.

Als seus 25 anys, el Girona no li vindrà de nou a un futbolista que ja coneix el club, la seva filosofia i també la Primera Divisió. Dues temporades enrere, hi va arribar cedit per reforçar la plantilla durant la segona volta. Una inoportuna lesió, just quan estava en el seu millor moment, li va privar de tenir la continuïtat desitjada. En total, 10 partits de Lliga a Segona A. Molt més ha participat aquest últim curs, ja a Primera. També cedit pel Rayo, va acabar convertint-se en l'amo i senyor de la banda esquerra. En total, 30 partits de Lliga, un de Copa del Rei i un altre a la Copa Catalunya. L'adeu de Machín i l'arribada d'Eusebio no ha de canviar, en un principi, el fet que l'equip variï el seu dibuix habitual. Els carrilers han de ser importants un any més i el Girona ha apostat per algú que ja coneix.

La idea, en un principi, és comptar amb ell per a la banda esquerra, on tornaria a competir directament amb Aday Benítez. Ara bé, no està garantit al cent per cent que s'acabi quedant. Existeix la possibilitat, estudiada i meditada per la direcció esportiva i el cos tècnic, d'aprofitar el seu fitxatge per fer caixa. Mojica, després del seu últim any i del rendiment que està mostrant al Mundial -ha estat titular en els tres partits que ha jugat fins ara Colòmbia, que s'ha classificat per als vuitens de final, on s'enfrontarà al Japó- té un cert cartell. És a l'aparador i hi ha més d'un club que encara li va al darrere. El Girona, lligant-lo per cinc milions, ja s'ha encarregat de blindar-lo amb una clàusula de rescissió superior i allà s'hi dirigirà si algú té la intenció de pescar-lo. Vendre'l suposaria un bon pessic a invertir en futures inversions. El Sevilla del Machín li va al darrere i, si acaba marxant, podria ser el seu destí. Ara, sempre i quan se li obri la porta. De moment, la d'entrada ja la té oberta de bat a bat.