La sortida d'una perla del València esquitxa el Girona

Escàndol, i dels grossos, el que s'ha generat al voltant del futbolista Gonzalo Villar. Als seus 20 anys, una de les promeses del futbol base del València ha vist com se li barraven les portes ja no només del primer equip, sinó que també se l'ha fet fora del club. Una polèmica que esquitxa el Girona. El murcià, un davanter que aquesta darrera temporada va jugar 31 partits amb el filial, a Segona B, s'haurà de buscar la vida. Li quedava un any de contracte i segons explicava el València, va intentar rescindir de manera unilateral, a través d'un burofax, i seguint el consell del seu agent, Pere Guardiola, per acabar fitxant per l'entitat de Montilivi. Tot plegat ha acabat molestant, i de manera intensa, el seu actual club. Després d'una última reunió de la cúpula amb el jugador i els seus pares, se li ha retirat l'oferta de renovació i se li ha comunicat que se li oferiran facilitats per trobar una sortida.

El director general del València, Mateu Alemany, va parlar ahir del tema en una roda de premsa en què va analitzar l'actualitat de l'entitat. Segons la seva versió, «Gonzalo tenia un any més de contracte, es van iniciar les negociacions amb la seva agència de representants (Media Base Sports) vinculada a un club professional espanyol (el Girona). Es va negociar durant un mes perquè era un jugador interessant; el volíem renovar en unes condicions extraordinàries, però els seus agents van refusar totes les propostes», deia. I afegia: «El jugador va enviar un burofax anunciant la seva valoració. Ell entenia que el contracte vencia el 30 de juny i deia que els contractes de futbolistes menors d'edat són nuls, així que es veia lliure». Els advocats van entendre «que no era així» i per això el València va trencar el contracte de manera unilateral.

És més, el club va arribar a exigir que el mateix Villar diposités els 8 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió abans de l'1 de juliol tot entenent que volia marxar rumb a Girona. Després, el futbolista i els seus pares es van reunir amb el València. «Van reconèixer el seu error», explicava Alemany. No se'l perdona, però se l'ajudarà a trobar una sortida. Ell mateix, per Twitter, s'afanyava ahir a demanar «respecte». I des de Montilivi, fonts consultades per aquest diari asseguraven no saber «res» ni del jugador ni de la polèmica.