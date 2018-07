Marc Muniesa «Soc 100% del Girona i això em dona un extra de motivació»

A excepció de Getafe, que ho fa avui, i del Valladolid i el Madrid, que tornaran a la feina demà i dilluns, respectivament, tots els equips de la Lliga Santander ja han començat la seva pretemporada. És l'època que menys agrada als jugadors, sobretot per l'alta càrrega física als entrenaments, però també la més important i necessària per afrontar els mesos de competició en les millors condicions. En el cas del Girona FC a més hi ha un aspecte afegit, i és que amb el canvi de tècnic les setmanes prèvies a l'inici de lliga seran clau per inculcar la filosofia de joc que Eusebio Sacristán vol instaurar en una plantilla molt influenciada per la proposta del seu antecessor a la banqueta, Pablo Machín. En aquest sentit les primeres sensacions del vestidor amb la seva forma de treballar són molt bones, i Marc Muniesa diu que «hem començat bé, estan apretant una mica però el primer contacte és molt bo, ja ens han ensenyat coses noves i anirem agafant les idees mica en mica».

El defensa de Lloret, ja en propietat del Girona un cop feta efectiva l'opció de compra que hi havia en el contracte de cessió amb l'Stoke de l'estiu passat, explica que el tècnic els ha trasmés la seva intenció d'adaptarse a l'estil de l'equip afegint matisos i variacions tàctiques que els permetin resoldre determinades situacions dels partits. Així, revela que «ens ha dit que vol que els jugadors gaudim entrenant i que quan estem tots junts i arribin els que falten treballaríem amb pilota. Segur que els partits ens vindran bé per veure què vol». Cal recordar que Quique Cárcel va avançar dimarts passat que Eusebio és molt partidari de jugar amistosos de cara a conjuntar els seus equips. De moment el Girona n'ha concretat set, dos a Anglaterra (Bolton Wanderers i Oldham Athletic), dos més a l'Índia (Kerala Blasters i Melbourne City), un a Montilivi contra el Tottenham i un parell més a Catalunya contra el Sabadell i el Reus.

A l'espera d'incoporacions, Marc Muniesa i Johan Mojica són els únics fitxatges del Girona, en ambdós casos fent efectiva la opció de compra que el club tenia després de les cessions. El central afronta el seu segon any a Montilivi assegurant que «estic molt feliç d'estar aquí, tenim un vestidor amb gent sana i a la que li agrada treballar», un sentiment que espera confia arrodonir amb protagonisme dins del camp després que «la temporada passada vaig començar molt bé, Machín em va donar confiança des del primer moment però a partir de la lesio al turmell i unit al bon moment de la resta de companys em va costar tornar a entrar. S'ha de treure la part postiva de tot, espero seguir igual sobretot no tenir cap problema físic». Muniesa és juntament amb Carles Planas l'únic que ha coincidit amb el tècnic de la Seca, quan aquest dirigia el filial FC Barcelona i el defensa es va recuperar d'una lesió a les seves ordres. D'aquesta experiència n'extreu que «li agrada jugar la pilota i tenir alternatives tàctiques».

A nivell col·lectiu Muniesa no amaga la dificultat del repte que se'ls planteja, sobretot per la gran exigència de la competició i considera que «crec que hem de mantenir la mateixa il·lusió perquè si no si que se'ns farà dificil, els nous jugadors han d'intentar sumar i aportar coses noves per intentar assolir la permanència al més aviat possible». Això mentre en l'apartat personal no amaga que si el vestidor l'escollís seria un dels capitans i assegura que «ara soc 100% part del Girona i això m'aporta una dosi extra de motivació i responsabilitat, tinc com exemple a l'Àlex Granell, Pere Pons o l'Eloi, m'agradaria ser com ells algun dia».



Pendents del mercat

Potser per la disputa del Mundial, del que tant Marc Muniesa com la resta de la plantilla estan molt pendents, o per l'estratègia dels clubs d'esperar oportunitats del mercat, tothom coincideix a destacar que està sent un estiu molt tranquil pel que fa a fitxatges, i no només al Girona FC, una realitat que tot apunta que canviarà a partir de l'arribada de Cristiano Ronaldo al Juventus.

El de Lloret no amaga la seva sorpresa per aquest moviment i diu que «quan va sortir el rumor em va sobtar perquè ell s'ha fet gran amb el Madrid i ho ha guanyat tot. Per als defenses serà bo que no hi sigui, però segur que Florentino en voldrà portar algun altre. Tindrà alguna «bomba» preparada. És una mica trist que un dels millors jugadors de la història marxi de la nostra lliga».

Alleugerit per la sortida d'un dels davanters més letals de la competició, només té interés en el futur del seu equip, i confia que es podrà conservar el gruix de la plantilla per viure el segon any a Primera.