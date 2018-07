Una massa social molt fidel

L'afició del Girona té ganes de futbol. Just ahir feia dos mesos de l'últim partit de la lliga passada a Montilivi (0-1 contra el València) i encara falten tres setmanes perquè l'equip hi torni, en la seva presentació davant l'afició contra el Tottenham el 4 d'agost. De moment el club ha valorat com un «èxit total» la campanya d'abonats que va arrencar a finals de juny després que el 96% hagin renovat el seu seient per viure les emocions del segon any a Primera des de Montilivi. El club es manté en 9.000 abonats, i encara pot comercialitzar les localitats que van quedar alliberades i les de la nova grada del gol sud. Aquest estiu l'estadi passarà de les 13.500 a les 14.500 localitats, de les quals un 62% estaran ocupades per abonats. La resta aniran destinades a venda pel públic en general, a zona VIP o a compromisos publicitaris.

Quan queda encara més d'un mes per a l'inici de la lliga (arrenca el cap de setmana del 18-19 d'agost) i encara a falta d'onze dies per conèixer el calendari (el sorteig es farà el 24 de juliol a l'assemblea general de la Federació Espanyola), el 96 per cent dels abonats del Girona FC ja han renovat la seva localitat. La campanya, impulsada sota el lema «Acceptem el Repte», va arrencar la segona quinzena de juny i permetia també als abonats la possibilitat de canviar la seva ubicació a l'estadi per millorar-ne la visibilitat o per ser més a prop d'amics i familiars.

L'expectació, per tant, per viure el segon any del Girona a Primera Divisió és màxima. Tornaran a passar per Montilivi els millors equips d'Espanya, i més enllà de repetir l'experiència de veure de prop les estrelles del Barça, el Madrid, l'Atlètic o el València, el Girona recuperarà antics enfrontaments amb l'Osca, el Rayo i el Valladolid, les novetats d'aquest any a la categoria després d'haver pujat el curs passat de Segona. Aquest curs, a més, amb l'obertura de la nova graderia de Gol Sud, el club destinarà per a abonats 300 dels seients de nova creció. L'ampliació de l'aforament i les baixes ja confirmades han permès accedir als abonaments aquesta setmana a un total de 350 socis que ocupaven les primeres posicions de la llista d'espera. A partir de la setmana vinent, si aquests 350 no han accedit a l'abonament o es produeixen noves baixes, el club es posarà en contacte amb la resta de socis de la llista per que puguin anar accedint a l'abonament de temporada. Els socis que optin per no donar-se d'alta com a tals perdran la seva prioritat i aquesta passarà als següents socis de la llista d'espera.

L'ordre de la llista d'espera de socis, que ha crescut en les darreres setmanes fins als 1.600, es pot consultar a la web oficial del club. El carnet de soci permet accedir a un conjunt d'avantatges que van des des la compra preferent d'entrades on el Girona juga com a visitant a descomptes en l'adquisició de marxandatge. A partir de al setmana vinent es començaran a enviar els carnets d'abonats corresponents a aquesta temporada i al mateix temps el pack de marxandatge, que inclou una bandera, un clauer, adhesius i una llibreta. Els que no hagin rebut el seu pack podran recollir-lo a les taquilles de Montilivi a partir de l'1 d'agost. Aquell dia ja només en quedaran tres perquè la pilota torni a rodar a l'estadi, amb la disputa del torneig Costa Brava contra el Tottenham, que està aixecant també molta expectació.