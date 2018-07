Mor als 48 anys el membre del Consell del Girona Fabricio González

El membre del Consell d'Administració del Girona Fabricio González va morir ahir a la matinada a Zuric, on residia, després de no poder superar l'infart que havia patit tres setmanes enrere i que l'havia deixat en coma. Nascut a Girona, formava part del Consell des de l'octubre de 2017, ocupant el càrrec de vocal. Fabricio González, advocat de professió, era soci del prestigiós bufet legal Anaford, amb seu a Zuric, on tenia fixada la residència. El Girona va traslladar el seu condol als seus familiars i amics en un comunicat penjat a la seva plana web.

L'entrada de Fabricio González al Consell d'Administració del Girona es va oficialitzar el 29 d'octubre de l'any passat, coincidint amb la Diada de Sant Narcís i la sonada victòria contra el Reial Madrid a Montilivi. El Consell quedava format pel director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà, i quatre persones més relacionades amb els nous propietaris del club, City Football Group (Manchester City) i Girona Football Group (Pere Guardiola), –Diego Gigliani, Andy Young, Simon Cliff i el mateix González–. Aquesta renovació va implicar la sortida de tots els anteriors membres amb l'única excepció de Mas-Bagà: Salvador Capdevila, David Sánchez, Joel Borràs, Albert Mateos i Albert Olivé. El canvi ja estava previst des de feia temps i va servir per adaptar-se a la nova realitat accionarial del club.