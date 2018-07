Vito, Montes, Porro, Andzouana i Soni aniran a Manchester amb el Girona

El Girona surt demà al migdia cap a Manchester on realitzarà una estada de pretemporada d'una setmana a la Ciutat Esportiva del City. El club ha fet oficial aquesta tarda el llistat de jugadors que es desplaçarà a terres britàniques al qual hi figuren cinc jugadors del filial, el Peralada. Els escollits per ser a les ordres d'Eusebio Sacristán són el porter Marc Vito, el pivot Èric Montes, els extrems Pedro Porro i Yhoan Andzouana i el davanter Kévin Soni. Les úniques absències són les de Johan Mojica i Cristhian Stuani que encara disposen de més dies de vacances arran de la seva participació al Mundial. En canvi, Yassine Bounou s'ha incorporat avui a la feina. També seran a Manchester Rubén Alcaraz i Sebas Coris, que el curs passat van jugar cedits a l'Almeria i l'Osasuna respectivament i que, de moment, són les úniques cares noves a l'equip.

Durant l'estada, el Girona disputarà dos partits amistosos. El primer serà dissabte a Layland contra el Bolton Wanderers mentre que el segon serà dimarts que ve a la Ciutat Esportiva del Manchester City contra l'Oldham. Dimecres que ve, l'expedició volarà directament cap a la Índia on el Girona disputarà dos amistosos més contra el Kerala Blasters i el Melbourne City.