El Girona inicia l'estada de set dies a la Ciutat Esportiva del Manchester City

Un any més, i ja és el tercer consecutiu, el Girona fa les maletes i fuig de la calor mediterrània per establir-se durant una setmana a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Un escenari de cinc estrelles pel que fa a instal·lacions esportives i fabulós pel que fa a condicions climatòlogiques aquestes dates per poder treballar l'aspecte físic. Després de la primera setmana de preparació al nou Centre d'Entrenament La Vinya, de Vilobí d'Onyar, l'equip surt aquest matí cap a terres britàniques, on s'hi estarà fins dimecres que ve. El Girona, durant aquesta estada a Manchester, disputarà dos partits amistosos, el primer dels quals serà dissabte mateix a les quatre de la tarda hora catalana (16.00) a Layland contra el Bolton Wanderers de la Championship (Segona A). L'altre duel serà dimarts dia 24 a la mateixa Ciutat Esportiva contra l'Oldham Athletic, un vell conegut a qui el Girona ja va superar l'estiu passat per 1-2 també a terres angleses. Després d'aquests dos partits, els homes d'Eusebio Sacristán no tornaran a terres gironines, sinó que es desplaçaran directament cap a l'Índia on jugaran dos matxs més contra el Kerala Blasters indi (dia 27) i el Melbourne City (dia 28) australià en el marc de la Torneig Toyota Yaris La Liga World. Disputats aquests dos partits a l'Àsia, llavors sí que el Girona emprendrà el camí de tornada cap a Catalunya. Això sí, amb 18.000 quilòmetres d'avió i el seu conseqüent desgast físic pels llargs desplaçaments i el trastorn horari.

El gran capità dels darrers anys i autor d'un dels gols l'estiu passat en l'amistós contra l'Oldham, Eloi Amagat, no serà aquest any a Manchester. Douglas Luiz, Michael Olunga, Pablo Maffeo i Eloi són les quatre baixes que ha patit la plantilla respecte de la temporada passada. L'absència més destacada però, és al cos tècnic, on, després de quatre cursos i mig, Pablo Machín no s'asseu a la banqueta. Tampoc continuen Jordi Guerrero ni Jordi Balcells, els seus ajudants. A l'espera de fitxatges, la principal cara nova del Girona 2018-19 és doncs a la banqueta. Eusebio Sacristán coneix les instal·lacions d'haver visitat el seu excompany al Barça i actual entrenador citizen, Josep Guardiola. El tècnic castellà i el seu staff (Onésimo Sánchez, Juan Carlos Andrés, Gerardo Izaguirre i Aitor Unzué) són de moment les úniques incorporacions del Girona. Al marge de les baixes, tampoc es desplaçaran avui a Manchester els mundialistes Johan Mojica i Cristhian Stuani, encara de vacances. Sí que viatjarà, en canvi, Bounou, reincorporat ahir després de quedar eliminat a la fase de grups del Mundial. També hi seran Sebas Coris i Rubén Alcaraz, reincoporats a l'equip després de jugar cedits la temporada passada a Segona Divisió A amb l'Osasuna i l'Almeria, respectivament.

Com és habitual cada estiu, diversos jugadors del planter acompanyaran el primer equip durant la pretemporada. Enguany els escollits que treballaran a les ordres d'Eusebio són Marc Vito, Pedro Porro, Èric Montes, Kevin Soni i Yhoan Andzouana. No hi seran Sergi Álamo, que no ha treballat aquesta setmana a les ordres d'Eusebio per culpa d'un problema físic, ni tampoc el coreà Paik, també lesionat. Tots cinc són jugadors del Peralada en els quals la direcció esportiva confia en clau de futur. Vito és un porter terrassenc, de 22 anys, que va arribar al Peralada el mercat d'hivern passat procedent de l'Extremadura. Pedro Porro és la gran perla del planter blanc-i-vermell. El carriler extremeny va brillar el curs passat tant al Juvenil A a Divisió d'Honor com al filial a Segona B, on va marcar diferències. De la seva banda, el davanter camerunès Kévin Soni ja va tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip a les ordres de Machín contra la Reial Societat i el Betis, mentre que Andzouana és un extrem francocongolès de 22 anys molt ràpid i hàbil. Finalment, Montes és un migcentre defensiu manresà format al planter del Barça que tant pot actuar de pivot com de lliure. Soni, Andzouana i Montes ja van jugar i tenir un paper destacat al Peralada la temporada passada.



Pendents d'un últim amistós

Un cop l'expedició torni de l'Índia, al Girona encara li quedaran com a mínim tres partits amistosos més. El primer serà contra el Sabadell, el dijous 2 d'agost (20.00) a la Nova Creu Alta. Dos dies després (dissabte 4) i a la mateixa hora serà el torn del Trofeu Costa Brava i la il·lusionant visita del Tottenham Hotspur a Montilivi. El dimecres següent (dia 8), el Girona baixarà fins al Baix Camp per enfrontar-se al Reus. La direcció esportiva treballa per tancar un darrer amistós abans de començar la Lliga pel cap de setmana de l'11 i 12 d'agost. La competició donarà el tret de sortida el 18 i 19 d'agost. El sorteig del calendari se celebrarà a principis de la setmana que ve.