Ser del Girona a Anglaterra

Ara farà quatre anys, la feina va dur en Carles Palomo i la Tat Ametller a Anglaterra. Huddersfield els esperava a ells i als seus dos fills, en Marc i en Roger. Tots quatre van prendre una decisió que els canviava radicalment la vida, deixar Girona, agafar l'espardenyal i fer les maletes per establir-se a Huddersfield. Deixaven a Catalunya molts records i moltes amistats per començar una nova aventura. També semblava quedar molt lluny l'afició pel Girona d'uns vailets que començaven a enganxar-se a l'equip blanc-i-vermell i van viure el disgust del dia del Lugo. No obstant això, ni els 1.340 quilòmetres que separen Huddersfield de Girona han acabat amb la seva fal·lera pel Girona. Ara fa poc més d'un any, van viure de primera mà l'ascens del Huddersfield a la Premier League i seguir per televisió el del Girona a Primera Divisió. «Som del Girona» asseguren. Dissabte, més de tres anys després, van poder tornar a veure en directe els seus ídols. En Marc i en Roger es van poder fotografiar amb gairebé tots els jugadors del Girona amb les seves samarretes signades de fa quatre temporades pels Sandaza, Mata, Lejeune o Felipe Sanchón, entre d'altres. L'any passat se'n van quedar amb les ganes perquè l'amistós que va disputar el Girona contra el Huddersfield es va celebrar a porta tancada.

«SkySports fa pràcticament tots els partits de la Lliga i podem veure gairebé tots els del Girona, explica Ametller, orgullosa de veure que els seus fills mantenen l'afició pel club de la ciutat que els va veure néixer. De passada, en aquest sentit, s'adapten de mica en mica a la filosofia del futbol britànic, en la qual la gent només té un equip. «Ens ha sobtat molt. A Huddersfield, tothom és del Huddersfield i a Bolton tothom és el del Bolton. Els ofèn si els preguntem de quin equip important de la Premier són», expliquen tot reconeixent que tenen simpatia pel Barça. «Això sí, quan juga contra el Girona, volem que guanyi el Girona, descarat».