Eloi Amagat fitxa pel New York City per dues temporades

El New York City ha anunciat aquesta tarda que el fins a la temporada passada capità del Girona, Eloi Amagat, s'incorpora a la seva plantilla que, des de fa unes setmanes, entrena el també gironí Domènec Torrent. El New York City forma part de la xarxa de clubs del Manchester City i, actualment, ocupa la segona posició a la lliga nord-americana. Un dels nous companys d'Eloi Amagat serà el davanter asturià David Villa.

Eloi Amagat ha firmat per dos anys i, en declaracions a la pàgina web del seu nou, assegura que està "molt il·lusionat; he parlat amb en Dome i ell m'ha explicat meravelles del club i de la ciutat. És un canvi molt important per mi i estic molt content d'arribar a aquest club".