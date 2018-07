El Madrid visitarà Montilivi diumenge 26 a 1/4 d'11 de la nit

A banda de conèixer que l'estrena seria contra el Valladolid a Montilivi, els aficionats del Girona de seguida es van fixar en la segona jornada dimarts quan es va sortejar el calendari de la Lliga. El Reial Madrid trepitjaria Montilivi a la segona jornada en una dels partits més esperats de tot l'any. Només faltava saber l'horari del partit. Gens ha trigat la Lliga a fer-lo públic. Ahir mateix, després que dimecres es conegués que el Girona-Valladolid seria el partit que obriria la competició de la Lliga Santander (divendres 17 a 1/4 de 9), la Lliga va fer oficial l'horari de la visita del Madrid. Així, els Modric, Asensio, Isco i companyia s'enfrontaran al conjunt d'Eusebio Sacristán diumenge 26 a 1/4 d'11 de la nit. Un horari d'estiu gens habitual per al Girona, que no hi ha jugat mai.

El duel de la temporada passada entre els blanc-i-vermells i el conjunt blanc va ser, sense cap mena de dubte, un dels més destacat del curs. En plenes fires de Sant Narcís, el Girona va capgirar el 0-1 d'Isco i gràcies als gols d'Stuani i Portu va doblegar el campió d'Europa aconseguint una victòria per a la història. El Madric, com el Girona, ha canviat d'entrenador aquest estiu amb l'arribada de Julen Lopetegui en el lloc de Zinedine Zidane, que va deixar el càrrec.