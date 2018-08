La il·lusió dels joves del Peralada de convèncer Eusebio

Demà al vespre a Sabadell en el cinquè amistós de la pretemporada no hi seran ni Johan Mojica ni Cristhian Stuani i tampoc se'ls espera dissabte al vespre contra el Tottenham en el Torneig Costa Brava. El colombià i l'uruguaià han gaudit de més de tres setmanes més que la resta dels seus companys i el tècnic vol anar a poc a poc amb la seva posada a punt. Ahir, tots dos només van sotmetre's a les revisions mèdiques pertinents prèvies al començament de la pretemporada però, al contrari del que estava previst, no van entrenar-se a la tarda. Tant Mojica com Stuani seguiran un pla específic d'entrenament a les ordres del preparador físic Gerardo Izaguirre per posar-los a punt al més aviat possible, sense presses, i per tal que estiguin a punt pel primer partit de la temporada contra el Valladolid el dia 17.

Els que sí seran a Sabadell demà i segurament també tindran protagonisme contra els spurs seran els joves del Peralada que estan fent la pretemporada amb el primer equip: Marc Vito, Èric Montes, Yohan Andzouana, Pedro Porro i Kévin Soni, algun dels quals està oferint molt bones sensacions entre el cos tècnic. En el retorn a la feina ahir al centre d'entrenyament La Vinya, a Vilobí d'Onyar, la gran novetat va ser el retorn de Sebas Coris, ja recuperat la lesió muscular que es va fer contra el Bolton Wanderers. En canvi, Súarez i Ramalho es van quedar al gimnàs amb el coreà Paik, també lesionat, i el Choco Lozano, que ja no va jugar cap minut en l'últim partit a l'Índia contra el Kerala Blasters i arrossega algun problema físic.

Amb l'arribada de Mojica i Stuani, Eusebio veu com amplia el seu nombre d'efectius per als propers dies. D'aquesta manera, el tècnic de La Seca disposa ara de 25 efectius, cinc dels quals són del Peralada (Vito, Montes, Andzouana, Porro i Soni) i dos més (Ramalho i Lozano) estan lesionats. Si es té en compte que Mojica i Stuani encara no estan per competir, Eusebio disposa només de 16 jugadors del primer equip. Això fa que cada dia que passi comenci a ser més urgent l'arribada de reforços a la plantilla. Sobretot en les posicions més despoblades com són els laterals i la zona ofensiva.

Els responsables esportius del Girona estan pendents, ja fa setmanes, que es concreti alguna venda ja sigui Juanpe, Portu o bé els dos reincorporats ahir, Mojica i Stuani. Al mateix temps, Quique Cárcel continua parlant amb els responsables del Manchester City per veure què cau aquesta temporada. De moment Aleix Garcia és l'únic jugador que hi ha a Montilivi cedit pel conjunt anglès. L'opció de Brahim Díaz és sobre la taula però tot passaria perquè l'andalús, que acaba contracte el 2019, renovés primer abans d'acceptar ser cedit. A més a més Díaz comptaria també amb l'interès del Borussia Dortmund, segons va transcendir ahir. Un altre dels noms pels quals el Girona podria haver-se interessat és l'ucraïnès Oleksander Zinchenko, de 21 anys, que el curs passat va disputar 12 partits a les ordres de Guardiola.

Mentrestant i davant la manca de cares noves, Eusebio i l'afició blanc-i-vermella s'han de conformar veient les evolucions dels joves del Peralada. El rendiment dels futbolistes del planter durant l'estada a Manchester i la gira a l'Índia ha estat notable i el tècnic ha reconegut que havien «ajudat molt» i que els tindria «en consideració». De fet, un cop aterrats a Girona de nou, tots cinc van tornar-se a entrenar amb el primer equip ahir a la tarda a les instal·lacions de La Vinya.

El porter Marc Vito va aturar un penal en el primer partit contra el Bolton i s'ha mostrat molt segur durant els minuts que ha tingut. El terrassenc, de 22 anys, va arribar al mercat d'hivern passat procedent de l'Extremadura, i ha aprofitat les seves oportunitats. La lesió de Suárez li va obrir la porta de la titularitat al Peralada i ara sembla que Eusebio hi compta com a tercer porter per davant de l'asturià i de Marcel Lizak.

Pel que fa a Èric Montes, el manresà va renovar el mes de juny passat la seva vinculació amb el club i confia fer enguany un altre pas endavant. El curs passat va ser indiscutible al Peralada com a pivot defensiu o central. Aquesta pretemporada s'ha convertit en el comodí d'Eusebio i ha actuat en diversos partits com a lateral dret. Com per a qualsevol jove del planter, el que l'importa en els seus primers partits amb el primer equip és jugar i així ho ha manifestat en diverses ocasions. Format al planter del Barça, Montes va aterrar l'estiu passat a Montilivi. Més ofensius són els altres nanos.

Porro i Yohan Andzouana són dos extrems i Soni, davanter centre. Porro va enlluernar tothom la temporada passada amb el juvenil a Divisió d'Honor i va fer tres gols en cinc estonetes amb el Peralada a Segona B. Extrem dretà que Machín veia com a carriler, té velocitat i desequilibri i es troba molt còmode en el 4-3-3 que està utlitzant Eusebio en els últims partits.

D'un perfil semblant al de Porro però més potent i profund i no tan hàbil és l'esquerrà Andzouana. El congolès, de 22 anys disposa de la nacionalitat francesa i va incorporar-se al Peralada la temporada passada del filial del Mònaco. A les ordres d'Arnau Sala i Chicho va disputar 27 partits (1 gol). Per últim, Soni ja sap qué és debutar a Primera. El francocamerunès va tenir minuts en els partits contra la Reial (5-0) i el Betis (0-1) el curs passat a les ordres de Machín. La potència és la seva gran virtut. Soni va ser fitxat del Girondins de Bordeus l'any passat i al gener va renovar fins al 2022.