Stuani i Mojica tornen amb «il·lusió» per fer «un bon any»

El Girona s'ha exercitat aquest matí i ho ha fet amb dues cares noves, les d'un Johan Mojica i Cristhian Stuani que han posat el punt i final a les seves vacances després de disputar el recent Mundial de Rússia amb les seves respectives seleccions, Colòmbia i Uruguai. Tant un com l'altre s'han exercitat al marge del grup i esperen agafar el ritme com més aviat millor per ser titulars en una Lliga que comença d'aquí a dues setmanes.

"Vinc amb molta il·lusió i fam per aconseguir coses grans no només a nivell individual, sinó també pel que fa el col·lectiu", ha explicat Mojica. Tres quarts del mateix ha dit Stuani: "Estic content d'haver tornat, del retrobament dels companys. Ara tinc ganes de posar-me a punt per tot el que ha de venir".

Tant un com l'altre, a banda de parlar del Mundial com una "experiència inoblidable", han valorat "positivament" el fet d'encadenar dos partits per arrencar el campionat. "Hem de pensar primer en el Valladolid, encara que serà especial tenir a l'afició de la nostra part per començar", ha resumit Mojica.