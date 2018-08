Unes molèsties deixen Bounou sense entrenar a tres dies perquè comenci la Lliga

Queden ben pocs dies perquè el Girona debuti aquesta temporada a la Lliga i ara mateix és una veritable incògnita saber quin és el porter que jugarà el divendres el partit contra el Valladolid. No perquè Eusebio no ho tingui clar i dubti entre les dues possibilitats que té per triar, sinó perquè un d'ells, i possiblement el candidat més ferm, és dubte per culpa d'unes molèsties musculars. Es tracta de Yassine Bounou. El marroquí ahir no es va entrenar en la primera de les tres sessions que hi ha programades per aquesta setmana. Si no fa net i es recupera entre avui i demà, el dubte quedarà resolt i divendres serà Gorka Iraizoz qui comenci el campionat sota pals. Precisament, el porter titular en els primers partits dels gironins a la màxima categoria ara fa un any.

Bounou, convocat amb el Marroc per disputar el recent Mundial de Rússia, es va reincorporar més tard als entrenaments que la majoria dels seus companys. Va unir-se al grup amb el viatge a Anglaterra, ara fa poc menys d'un mes. Des de llavors, s'ha anat alternant la titularitat dels amistosos de pretemporada amb Iraizoz i també Marc Vito, del filial. Comptava amb bastantes opcions de jugar el divendres, tenint en compte que va disputar la majoria de les jornades de l'última campanya. Tot i això, pateix unes molèsties musculars que el van impedir entrenar-se ahir. Ara mateix, és dubte seriós per divendres i caldrà veure com evoluciona.



El Sevilla té diners per a Portu

Una de les absències per sorpresa pot ser Portu. El Sevilla va oficialitzar ahir la venda de Steven Nzonzi a la Roma per més de 30 milions d'euros. Diners frescos per l'entitat que dirigeix Pablo Machín, que ha demanat expressament el fitxatge del murcià.

Eusebio Sacristán i el cos tècnic tampoc van poder treballar amb els lesionats Johan Mojica, Jonás Ramalho i Carles Planas. Els dos primers estan totalment descartats pel partit de la primera jornada; el lateral ho té també bastant difícil. Tampoc jugarà Aday per sanció; el vallesà, però, sí que es va excercitar sense cap problema.

Un altre cas és el de David Timor. El migcampista valencià es va perdre el darrer amistós de pretemporada, contra el Getafe a l'estadi de Santo Domingo, per culpa d'unes molèsties que encara arrossega. Ahir va entrenar-se a mig gas.