Un Valladolid amb pocs fitxatges, ben sòlid al darrere i a la caça de davanters

Cadascú sap què hi té a casa seva. A Girona pot haver-hi nervis per la manca de fitxatges, però a Valladolid, si es grata una mica, tampoc hi ha massa il·lusió pel que fa a cares noves. És evident que la xifra d'incorporacions és més alta a Pucela que no pas a Montilivi, però quan just queden dues setmanes perquè s'acabi el mercat, la plantilla que dirigeix Sergio González tampoc és que estigui del tot compensada. S'ha mantingut el bloc que va aconseguir l'ascens la temporada passada, tan sols s'han fitxat cinc futbolistes i hi ha una alarmant manca de davanters. L'adeu de Jaime Mata, ara al Getafe, ha deixat un buit que l'entitat encara no ha sabut –o pogut– cobrir. Amb això, i uns quants lesionats, es presentarà demà el Valladolid a Montilivi, un estadi que no se li dona gens bé. Bàsicament, perquè mai hi ha guanyat. Va necessitar el play-off per arribar-hi, però finalment el conjunt castellà va aconseguir donar el salt a Primera, superant el Numància en l'última eliminatòria. D'aquella plantilla ja no hi són homes com Borja Herrera, Deivid, Iban Salvador, Ontiveros, Hervías, Isaac Becerra o el pitxitxi Jaime Mata, entre d'altres. En total, una desena de baixes que s'han cobert, de moment, amb només quatre incorporacions. Han aterrat a Pucela Daniele Verde (Roma), Rubén Alcaraz (Girona), Ivi López (Llevant) i Keko (Màlaga). Homes del mig del camp i que també reforcen les bandes, però no pas la punta d'atac, una zona en què ara mateix l'equip té un forat important. L'únic davanter pur és Chris Ramos, un gadità de 21 anys que no ha debutat mai a Primera i que ha disputat tan sols 6 partits a Segona A i 13 a Segona B, amb un còmput global de 4 gols.

Sergio González hi compta, almenys a dia d'avui, per ser la referència ofensiva dels seus demà a Girona. El tècnic, però, haurà de lamentar alguna baixa important. L'última, la d'un Ivi López que va patir ahir una lesió de grau I en l'obturador extern de la cama dreta que el tindrà dues setmanes de baixa. No jugarà a Montilivi, com tampoc Luismi i Mayoral. Míchel i Guitián, de la seva banda, tot just acaben de sortir d'una lesió i és ben difícil que entrin en la convocatòria.

A tot això, se li ha de sumar que el Valladolid no sap el que és guanyar a Girona. No ho ha fet en cap de les sis visites que es registren al llarg de la seva història. L'últim cop que es van enfrontar, 2-0 a favor dels catalans (16/17) en l'any de l'ascens dels blanc-i-vermells a Primera. Victòria també el curs 15/16 (1-0) i l'anterior (2-1). La temporada 11/12, empat entre uns i altres (1-1). Ho arrodoneix un altre triomf, per 2-0, en l'exercici 10/11.