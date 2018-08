L'inici de Lliga porta més de 10.000 espectadors a Montilivi

L'aiguat que ha caigut a Girona aquest migdia feia pensar que, en cas de persistir la pluja, Montilivi registraria una fluixa entrada pel primer partit de lliga. Al final la pluja s'ha esvait i el.partit s,ha jugat sense aigua. amb una gespa immaculada que ha resistit perfectament la tempesta. Al camp hi han anat 10.368 espectadors. S'han estrenat les noves torres de lum, que milloren molt la visió del joc, però no la nova grada de gol sud per problemes tècnics i per la negativa dels Bombers. El club ha reubicat en altres zones els abonats i seguidors d,aquest sector. A la llotja han seguit el partit el CEO del Manchester City Ferran Soriano i Pere Guardiola, l'altre copropietari del Girona.