Desenes d'abonats van tenir problemes d'accés per una fallada informàtica

Desenes d'abonats del Girona van patir problemes per poder accedir a l'estadi de Montilivi i veure el debut del seu equip a la Lliga. Una incidència informàtica provocava que el seu carnet no fos validat pels torns i, d'aquesta manera, no podien accedir a la grada. Es van formar d'aquesta manera cues a les guixetes per tal de subsanar el problema. Fonts del club van explicar que tot plegat es tractava d'un problema informàtic i que finalment els aficionats que n'estaven afectats van acabar entrant al camp.