Porro: «Estic preparat per jugar contra el Madrid»

A manca de noves incorporacions, el Girona ha fet la posada en escena aquest migdia de l'ampliació i millora del jove Pedro Porro així com la presentació d'un dels dos fitxatges fets fins ara, el canari Jairo Izquierdo. El jove extremeny, de 18 anys, ha signat la seva tercera millora de contracte (fins el 2023) en poc més d'un any des que va aterrar a Montilivi procedent del Rayo Vallecano juvenil. La clàusula de rescissió de Porro és ara de 20 milions d'euros i si disputa 10 parttis amb el primer equip ascendirà encara més. Divendres passat va estrenar-se a Primera Divisió com a lateral dret i a partir d'ara, Porro confia "aprofitar totes les oportunitats" que li vagin donant".

L'extremeny, que sempre ha actuat en posicions ofensives, ha reconegut que se sent "còmode" de lateral tot i que "defensar em costa una mica perquè mai ho he fet". Tot i això, té clar que ha d'agafar "un parell de conceptes defensius". Després de ser titular contra el Valladolid i amb la visita del Reial Madrid a tocar, Porro no s'espanta. "Estic preparat. Ja sigui per jugar uns minuts, gens o el que sigui".



De la seva banda, Jairo Izquierdo confia deixar enrere els problemes musculars que arrossega des del play-off d'ascens amb l'Extremadura per poder començar a entrenar-se a les ordres d'Eusebio Sacristán per convèncer-lo. El jugador i Quique Cárcel han confirmat que la seva presència a la primera plantilla no està garantida i que l'opció de sortir cedit a un equip de Segona A "hi és". "Ja veurem què passa. Quan va sorgir el Girona no m'ho creia d'entrada perquè era un salt important però em toca treballar fort per seguir avanant. Sigui aquí o on sigui", ha dit Jairo. El canari, de 24 anys, és un extrem que pot jugar per les dues bandes que va ser clau per a l'ascens de l'Extremadura a Segona A (6 gols en 44 partits). "Tinc clar que té un gran futur. En sentirem a parlar molt. Ens hem de plantejar en 10 dies si el millor és que vagi cedit o que es quedi. No tinc cap decisió presa", ha dit Cárcel. Jairo està en procés de readatació al grup i en pocs dies està previst que s'integri al grup. El futur de Jairo, fitxat fins el 2022, podria estar vinculat al Cadis amb qui el Girona està negociant per Salvi Sánchez i Álvaro García.