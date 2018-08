Porro fa números per consolidar-se a l'onze

Qui és Pedro Porro? Les respostes no tenen res a veure depenent de quan es fa aquesta pregunta. Poc més d'un any enrere, a Girona pràcticament ningú hauria sabut revelar-ne la identitat. O ningú. Com a molt, algun entès en la matèria. Ara, en canvi, la història és del tot diferent. Montilivi coincidiria a assenyalar-lo com el futbolista jove amb, possiblement, més talent de tot el club. I ja en el món del futbol comença a fer-se un nom. Ha necessitat ben poc; amb 18 anys, camí dels 19, ha tret el cap a la Primera Divisió. El màster és accelerat, quasi sense temps per repassar la matèria. Porro s'hi està adaptant a la perfecció, aprovant amb nota. L'últim test va ser d'alçada. De nivell. Contra tot un Reial Madrid, va ser dels millors. Tot i jugar amb un teòric desavantatge, per culpa de la joventut i la teòrica inexperiència, va ser dels blanc-i-vermells que es va salvar, donant una bona imatge i signant uns números més que correctes. Suficients arguments perquè Eusebio el tingui cada cop més en compte per consolidar-lo en el seu onze tipus.

A l'espera del que pugui passar en aquests últims dies de mercat, és una evidència que la plantilla del Girona no disposa d'un especialista per ocupar la banda dreta de la defensa. La marxa de Maffeo ha deixat ben coixa aquesta posició. Eusebio només disposa, al primer equip, d'Aday o fins i tot Ramalho per cobrir aquest buit. Dos pedaços, tenint en compte que cap dels dos és lateral dret. Les baixes d'un i altre a l'inici de Lliga va fer que el cos tècnic es decidís per donar una oportunitat a Pedro Porro. El de Don Benito, de només 18 anys, és un extrem d'allò més prometedor que, tot i haver-se atipat de fer gols i donar assistències al juvenil i d'haver debutat amb encert a Segona B, no havia jugat mai fins ara a Primera. L'aposta era arriscada però de moment ha funcionat. Contra el Valladolid, a la primera jornada, va patir un xic en defensa quan l'encarava Toni Villa; però en atac se'l va veure amb ganes d'intentar-ho i sense cap timidesa tot i ser el seu primer partit a l'elit.

Sense temps per assimilar la seva nova situació, Porro renovava el seu contracte fins al 2023 i deia estar «preparat» per enfrontar-se al Reial Madrid si des del cos tècnic es considerava oportú. Eusebio no va dubtar i li va donar l'alternativa. Malgrat la duresa de l'1-4 final, ell va ser dels millors. Va mantenir a ratlla una fletxa com és Gareth Bale i l'únic error va ser la falta que va cometre sobre Marcelo, que li va costar la targeta groga. Va estar-se 79 minuts al camp abans de ser rellevat per Aday Benítez. Temps suficient com per tocar la pilota 57 vegades, fer 34 passades, cometre una falta, realitzar 3 entrades i generar un total de 3 ocasions. En total, el 70,6 per cent de les seves passades van ser encertades. Números que, de mica en mica, van engreixant el seu currículum. De moment, ja són dos partits a Primera, amb 169 minuts. Li'n queden vuit per aconseguir fer-se un lloc al primer equip i perquè la seva clàusula s'elevi. No trigarà a arribar-hi.