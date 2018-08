Concentrats en un duel de gran dificultat

En els dos primers partits de lliga hem vist bons moments d'un Girona que encara disposa de molt marge de millora, a l'equip li manquen més partits per poder mostrar la idea del seu entrenador, per al qual sobretot s'ha de millorar en la continuïtat del joc. El conjunt dirigit per Eusebio Sacristán va mostrar-se dominador de la pilota en el debut contra el Valladolid i intens durant la primera part del partit de diumenge passat davant el Reial Madrid. Avui es desplaça al País Valencià per enfrontar-se a un Vila-real que posarà les coses molt difícils als gironins. A l'estadi de La Ceràmica espera un conjunt preparat per lluitar per la zona alta de la classificació, els locals van perdre en el seu primer partit jugat davant els seus aficionats, la derrota contra la Reial Societat va suposar un contratemps per als groguets i farà que els futbolistes de Javi Calleja augmentin la intensitat i la concentració per poder-se assegurar la primera victòria de la temporada.



El Vila-real un equip molt complert. El conjunt de la Plana Baixa disposa d'una plantilla molt equilibrada, tant en atac com en defensa. Les arribades de Santiago Caseres al centre del camp com a pivot defensiu, de l'uruguaià Funes Mori de central i del portuguès Miguel Layún han servit per dotar de més solidesa defensiva un equip que manté futbolistes com Sergio Asenjo a la porteria, Mario Gaspar de lateral dret o Álvaro González de central. A la zona de creació l'equip valencià ha pogut mantenir jugadors importants en el seu esquema com són Pablo Fornals o Manu Trigueros, i tot i la pèrdua de Rodrigo, que ha marxat a l'Atlètic de Madrid ha augmentat el nivell amb el fitxatge del veterà Santi Cazorla o la tornada d'Alfonso Pedraza. La línia on ha millorat molt l'equip és la davantera, l'exjugador de l'Espanyol Gerard Moreno s'ha convertit en una incorporació boníssima i serà un dels futbolistes de referència, en aquest inici de campionat l'acompanya com a parella d'atac el camerunès Toko Ekambi. L'entrenador del Vila-Real juga amb un sistema de joc format per una línia de quatre al darrere, un mig centre de perfil més defensiu i encarregat d'aportar equilibri i recuperació de pilota, Santiago Caseres, dos interiors de perfil ofensiu amb molta mobilitat i qualitat tècnica, Santi Cazorla i el jove del filial Manuel Morlanes, un jugador d'enllaç per poder associar-se amb els davanters, Pablo Fornals, i dos puntes. La parella Gerard Moreno-Toko Ekambi és l'escollida per als primers partits, dos futbolistes que necessiten més minuts per poder-se compenetrar entre ells ja que són futbolistes de perfils de joc diferents. Gerard juga molt bé entre línies, té mobilitat i disposa de capacitat per poder rebre tant en curt com a l'espai, és un jugador que no necessita de gaires ocasions per poder marcar, disposa de molta qualitat en les accions a la zona de finalització en xuts i rematades a un sol contacte. Toko Ekambi està cridat a ser una de les revelacions de la lliga, el davanter és un futbolista potent i preparat per córrer a l'espai, prové de la lliga francesa, on la temporada passada ja va destacar anotant 17 gols amb l'Angers. Per si cal millorar les prestacions ofensives el tècnic local també pot situar sobre la gespa el colombià Carlos Bacca de davanter centre i Daniel Raba a la banda per buscar desequilibri.



Quin Girona veurem? Davant el Valladolid l'entrenador del Girona va apostar per un onze de perfil més ofensiu pensant a tenir el control de la pilota i així poder guanyar la possessió a l'adversari, va utilitzar un esquema amb l'1-4-3-3 on hi havia un mig centre defensiu, David Timor, i dos interiors de toc i amb arribada com Àlex Granell i Aleix Garcia. Per contra en el partit davant el Madrid Eusebio va modificar la posició al mig camp jugant amb un doble pivot més posicional i defensiu format per Pere Pons i David Timor i col·locant a Granell i Portu, que avui ja no hi serà, a les bandes per poder ajudar en les tasques defensives. A la mitja punta i més centrat va quedar-se Borja García, mentre que com a davanter centre el Choco Lozano va jugar en el lloc de Stuani. La sensació que ha donat l'entrenador és que davant equips on teòricament la seva plantilla ha de ser igual o fins i tot millor vol dominar els partits a partir del control de la pilota i quan a priori el contrari pot ser superior prendrà més precaucions defensives. Caldrà esperar a veure l'alineació i el plantejament inicial per veure per quina d'aquestes dues opcions es decanta avui el tècnic.



Millorar per poder guanyar. El fitxatge del davanter ivorià Seydou Doumbia ha de servir per potenciar els recursos ofensius. Un davanter acostumat a fer gols ha de suposar una injecció de moral i un estímul més per a una plantilla que estava massa pendent dels gols de Stuani o Portu, ara a punt de marxar al Sevilla. El més normal és que Doumbia avui es miri els minuts inicials des de la banqueta però de ben segur que si l'equip el necessita saltarà a la gespa. En defensa és necessari fer un partit perfecte, no es poden concedir opcions a un adversari que buscarà constantment la porteria de Bounou. Acostumats a jugar en defensa de tres els centrals han de millorar les seves prestacions, ara els dos defensors tenen més espai per cobrir i han d'estar molt més atents a tancar bé les passades interiors, hi ha accions on han d'estar més junts. Al mig camp s'ha de plantejar una lluita on la pressió ha de ser alta i intensa, cal estar ben posicionats per recuperar les segones jugades al mateix moment que les pilotes dividides han de caure a favor dels gironins. Estem davant un altre partit de màxima dificultat on s'han de dominar molts aspectes del joc per tal de portar algun punt positiu cap a casa, no es tracta d'un partit gens fàcil, més encara tenint en compte que cap dels dos conjunts ha aconseguit guanyar fins ara.