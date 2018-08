Eusebio: ""Hem decidit optar per un sistema que els jugadors coneixen bé"

"Feliç de que Portu continuï aquí. És un jugador molt important per nosaltres". Així ha definit l'estat d'ànim de l'entrenador del Girona després de la primera victòria de la temporada, al camp del Vila-real. Un solitari gol d'Stuani a la segona part ha servit per emportar-se els 3 punts amb un sistema de joc conegut per l'equip. Tal i com a reconegut el tècnic castellà, "Hem decidit optar per un sistema que els jugadors coneixen bé. Treballem amb les dues varietats tàctiques però avui el rival era idoni per jugar com ho hem fet".

L'entrenador del Girona ha declarat que "el treball que estem fent, de mica en mica, ens està donant resultats. El d'avui ha estat un partit difícil davant un gran rival que sempre és molt complicat a casa".