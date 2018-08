Només 24 hores de mercat i encara un munt de noms al damunt de la taula

És ara o mai. Ja no hi ha marxa enrere. Avui és el dia. Han passat setmanes i setmanes sense gairebé moviments; amb treball, de ben segur, a l'ombra, però sense resultats. Fins avui, 31 d'agost, el dia que es tanca el mercat. Necessita el Girona fitxar; sobretot tenint en compte que hi haurà com a mínim una sortida. El club, amb Quique Cárcel al capdavant, s'ha de moure abans de mitjanit per reforçar al màxim una plantilla que encara està descompensada. El ritme serà alt, comparat amb el de la resta de dies. S'esperen fitxatges. Tot plegat, mentre l'equip ja és a Vila-real per disputar-hi aquesta nit el partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. El retorn de Douglas Luiz, de nou cedit pel Manchester City. O la incorporació d'Ángel Rodríguez, del Getafe. Són alguns dels moviments que es preveuen. Però n'hi pot haver més. Paral·lelament, l'adeu cantat de Portu. I, qui sap, si potser algú altre enfila la porta de sortida. El dia promet.

El primer nom propi que hi ha al damunt de la taula és el de Douglas Luiz. Hi és des que al brasiler se li va denegar el permís de treball a Anglaterra i el Manchester City li va començar a buscar destí. Des de llavors li han sortit uns quants pretendents, amb l'opció de repetir experiència a Girona també ben present. Amb Pablo Machín a la banqueta el seu protagonisme va ser ben escàs; ara, amb Eusebio i el canvi de dibuix, les seves característiques podrien encaixar millor en un 4-3-3 on tenir la pilota és la prioritat. Alguns mitjans del seu país, com ara Extra, informaven que acabaria a Montilivi. No seria la prioritat del futbolista, que no en guarda gaire bon record. Però el City mana i Douglas Luiz també té ganes de treure's l'espina i demostrar per què es van pagar més de 13 milions d'euros per ell. De moment, ahir no hi va haver cap anunci oficial ni del Girona ni tampoc des de l'Etihad. S'especulava, igualment, amb la possibilitat que l'operació s'acabi trencant. Hi hauria d'altres clubs pel mig, com ara el PSV, que també hi estarien interessats. Els holandesos juguen la Champions i això podria ser un caramel massa llaminer. Tot i això, el seu futur és més aviat camí de Montilivi. Caldrà veure avui què és el que passa amb el migcampista.

I de Douglas, cap a Ángel. El canari és objecte de desig de Quique Cárcel. Sobretot, amb Portu rumb al Sevilla. Es necessita reforçar l'atac i el davanter del Getafe és l'escollit. El jugador, a més, veu amb bons ulls la possibilitat de canviar d'aires. El seu preu són 6 milions d'euros. D'ell, precisament, en va parlar ahir el seu entrenador, José Bordalás. «No heparlat amb Ángel del tema. Té contracte, però si ve un altre equip que paga la clàusula, i el futbolista vol marxar, no hi podem fer absolutament res». Més clar, l'aigua.

Amb un i altre a l'agenda no vol dir que Cárcel no tingui més carpetes obertes. No seria pas estrany que aterrés un lateral; i més, si Mojica acabés fent les maletes. També s'intentarà fins a darrera hora tancar la cessió de Brahim Díaz, també del City. Tot l'estiu que se li va al darrere; el jugador es resisteix a marxar perquè vol tenir protagonisme amb Guardiola. Caldrà esperar fins al final. I tampoc s'ha d'oblidar Salvi Sánchez, del Cadis. La cessió de Jairo al club andalús s'entén com un petit favor per intentar acostar el futbolista a Montilivi. Tic, tac...