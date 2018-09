Hard Rock Stadium: Una instal·lació esportiva de pel·lícula on el Girona actuarà de local per un dia

A Miami no tot és platja i festa. L'oferta, a la ciutat, és inacabable i compta amb moltes més activitats. L'esport també està ben present a la capital de l'Estat de Florida. Al damunt la sorra, entre amics; o en àmbit professional. És aquí on apareix el temple per excel·lència de la ciutat: el Hard Rock Stadium. Una obra majúscula, faraònica, renovada i en continu creixement. Un estadi cinc estrelles. Ideal per acollir el primer partit de la Lliga Espanyola als Estats Units. El camp en què, per un dia, el Girona actuarà com a local per enfrontar-se a tot un Barça.

Des que va aparèixer la possibilitat que blanc-i-vermells i blaugrana juguessin més enllà de l'oceà, es va parlar de més d'una ciutat candidata a rebre un i altre equip. S'especulava amb Nova York, opció que ha quedat descartada. Ha acabat guanyant el pols la candidatura de Miami. Pel clima, i segurament també per una altra explicació més lògica. Fa poques setmanes, la Lliga tancava un acord per dur un partit per temporada als Estats Units. Això, durant quinze anys. L'entesa, amb una empresa anomenada Relevent. El seu propietari i president és Stephen Ross, un milionari nord-americà que, entre altres negocis, compta amb el 95 per cent de l'accionariat dels Dolphins de Miami. Sí, el mític equip de futbol americà que té com a seu el Hard Rock Stadium. Tot encaixa.

L'estadi, inaugurat el 1987 sota el nom de Joe Robbie Stadium, ha canviat de nomenclatura fins a vuit vegades des que s'hi va posar la primera pedra. Els Dolphins hi són des del primer dia; també s'hi han unit els Miami Hurricanes, un equip de futbol americà universtari. Està situat a la zona de Miami Gardens, un suburbi a la part nord de la ciutat. Compta amb una capacitat de 65.329 localitats; menys de les 75.500 amb què comptava no fas pas gaire, però l'última remodelació, acabada el 2016, va reduir-ne l'aforament per a una major comoditat. Des de la seva inauguració, hi han actuat grups i cantants mítics com The Who, Guns N'Roses, Pink Floyd, Madonna o Beyonce, entre molts altres. Ara bé, és l'esport la seva principal activitat.

Pel futbol americà, però també per d'altres esdeveniments. L'estiu del 2017 Barça i Reial Madrid s'hi enfrontaven amb motiu de la International Champions Cup (ICC). Precisament, l'impulsor d'aquest torneig és el mateix Stephen Ross. Aquell dia, els d'Ernesto Valverde es van imposar per 2-3. Aquest mes de setembre s'hi jugarà l'amistós entre Colòmbia i Veneçuela; el 2020 acollirà per sisè cop una Superbowl; s'està adaptant per encabir-hi el Miami Open de tennis; i també serà un dels estadis que es convertiran en seu del Mundial del proper 2026, torneig que es repartiran els Estats Units, Mèxic i el Canadà.